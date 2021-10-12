Милиция Витебской области изъяла 26 единиц незарегистрированного оружия и около 1,3 тыс. боеприпасов

12 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области с 4 по 8 октября проводилось специальное комплексное мероприятие (СКМ) "Арсенал". Правоохранители выявляли факты незаконного хранения гражданами оружия и боеприпасов и проверяли условия их хранения владельцами по месту проживания. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

"За время проведения СКМ "Арсенал" из оборота изъято 26 единиц незарегистрированного оружия, 1294 боеприпаса. Профилактическая работа с населением тоже дала свои результаты. Граждане добровольно сдали 39 единиц незарегистрированного оружия, 1791 боеприпас и 12,7 кг взрывчатых веществ", - рассказали в УВД.

Правоохранители напомнили, что в соответствии со ст.295 УК за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ может грозить наказание вплоть до лишения свободы на 12 лет. Люди, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие и боеприпасы в органы внутренних дел, освобождаются от уголовной и административной ответственности.-0-