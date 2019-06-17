Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 18-20 июня

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 18-20 июня, возможности трудоустройства представят шесть предприятий, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие пройдет 18 июня в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр.Любимова, 14). Со своими предложениями трудоустройства соискателей ознакомят представители ЗАО "Универсам "Байкальский", ООО "БелВторОтходы" и ООО "Флайзис".

На следующий день в отделе обслуживания граждан №1 (ул.Я.Коласа, 69) вакансии предложат ООО "БелВторОтходы", Центрального отдела департамента охраны МВД и Первомайского отдела департамента охраны МВД.

Мини-ярмарка в отделе обслуживания граждан №3 (ул.Щербакова, 32) состоится 20 июня с участием ООО "ГлобалСуплайерСтафф" и ООО "БелВторОтходы".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты.-0-