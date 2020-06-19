Минская область направит более Br500 тыс. на покупку автомобилей для работников санэпидемслужбы

19 июня, Борисовский район /Корр. БЕЛТА/. Минская область направит более Br500 тыс. на покупку автомобилей для работников санитарно-эпидемиологической службы региона. Об этом сообщил председатель Миноблисполкома Александр Турчин сегодня во время вручения ключей от машин представителям медицинских учреждений в честь Дня медика, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы приняли решение направить более полумиллиона рублей из резервного фонда на покупку 20 машин Geely для нашей санитарно-эпидемиологической службы, потому что они тоже на передовой", - сказал Александр Турчин.

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