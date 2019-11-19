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19 ноября 2019, 18:48

Минский городской избирком уточнил явку на выборах в столице - 63,16%

Фото из архива
Фото из архива
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19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на выборах в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва явка, по уточненным данным, составила 63,16% (накануне озвучивалась цифра 63,28%). Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Минской городской избирательной комиссии Дмитрий Шевцов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вчера прошли заседания окружных комиссий, сегодня мы подводим итог выборов по Минску. Они по всем округам состоялись - везде есть победители. Окончательные цифры явки - 63,16%. В абсолютных цифрах это 811 747 человек из 1 285 186 зарегистрированных в списках избирателей", - сказал Дмитрий Шевцов.

По его словам, все прошло в штатном режиме, комиссии сработали профессионально. "Все жалобы, которые поступали от избирателей, наблюдателей, кандидатов и их доверенных лиц, рассмотрены. Те, которые еще будут поступать, тоже не останутся без рассмотрения", - заверил председатель городской избирательной комиссии.

На итоговом заседании комиссии также был зачитан отчет, который предоставил штаб по координации деятельности наблюдателей при Минском городском координационном совете общественных объединений и политических партий. Отмечено, что в период досрочного голосования и в основной день в столице было аккредитовано 7 420 наблюдателей от общественных объединений и политических партий, входящих в совет. За весь период ими составлено и передано в штаб около 11,8 тыс. отчетов. Из них 87 - о выявленных нарушениях со стороны наблюдателей от объединений и партий, не входящих в координационный совет. И около 10,4 тыс. - об отсутствии нарушений в работе комиссий. Также почти 120 отчетов переданы от представителей международных миссий наблюдателей. Общий итог наблюдений - выборы проходили спокойно, открыто, демократично, в дружественной атмосфере. Хотя были некоторые недостатки в работе участковых комиссий в рассылке приглашений к участию в выборах, составлении списков избирателей. Но, главное, все проходило в соответствии с избирательным кодексом, а недоработки оперативно устранялись. Широко освещался ход кампании в СМИ.

Дмитрий Шевцов добавил, что 20 ноября данные будут переданы в ЦИК, где проверят правильность заполнения протоколов. Ожидается, что к концу недели будут подведены итоги выборов в Минске и регионах.

Всего в столице было определено 20 округов, соответственно, столько и выбрано депутатов из 114 кандидатов. Все кандидаты, которые, по предварительным данным, прошли в состав Палаты представителей Национального собрания по Минску, победили со значительным отрывом от конкурентов.-0-

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