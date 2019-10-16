Мобильная дойка: практичный агрегат на базе мотоблока создали в Гродненском районе

16 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Умельцы из Гродненского района создали практичный агрегат на базе мотоблока, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На технику, которая напоминала гибрид мотоблока и автомобиля, у одной из деревень Гродненского района обратил внимание фотокорреспондент БЕЛТА. Оказалась, что создан агрегат вполне с практической целью - это мобильный доильный комплекс.

Управляется с ним Людмила Коженевская. У нее с мужем Анатолием большое подсобное хозяйство - около 15 голов крупного рогатого скота. От дома до пастбища, на котором доят коров, более километра. Чтобы добираться туда, приобрели мотоблок. Появился и доильный аппарат, а для обеспечения его энергией купили генератор. Тогда-то и родилась идея накрыть все оборудование крышей, ведь приходилось ездить на поле и во время дождя.

"Не считаем себя первопроходцами. Дизайн, если можно так назвать, подсмотрели в интернете. Старых машин в деревнях хватает, поэтому проблем с поиском донора не было", - рассказывает Людмила Коженевская. Прицеп от мотоблока совместили с задней частью кузова старенького универсала. В багажнике разместился генератор. Сохранились также задние двери, сиденья. Над водительским местом появилась крыша.

"Комфортность передвижения, конечно, повысилась. Впрочем, кто ездил на мотоблоке с прицепом, знает, что это дело не самое легкое: руки порой сильно болят", - отмечает Людмила Коженевская. К внимают со стороны она относится спокойно - привыкла, что встречные, завидев необычную технику, спешат сделать фото на память.-0-

Фото Леонида Щеглова