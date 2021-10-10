Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 11 участках

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня в Минске на 11 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Датчики с 12.00 до 24.00 будут фиксировать нарушения скоростного режима на ул.Ваупшасова, 4/15, пр.Независимости, 131/2, пр.Партизанском, 75, ул.Орловской, 80, пр.Пушкина, 55 (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч),19-м км МКАД (90 км/ч), 53-м км МКАД (90 км/ч), 41-м км МКАД (90 км/ч) и17-м км МКАД (90 км/ч).

С 20.00 до 03.00 контроль скорости будет на ул.Московской, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

Столичная Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-