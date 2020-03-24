Модернизацию Брестского областного противотуберкулезного диспансера планируют завершить в 2021 году

24 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском областном противотуберкулезном диспансере приступили к очередному этапу модернизации стационара, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный врач учреждения здравоохранения Светлана Крапивина.

Модернизация стационара началась в 2019 году. За это время в диспансере поменяли инженерные сети, наполовину отремонтировали отделения на 5-м и 6-м этажах, приступили к замене приточно-вытяжной вентиляции. На эти цели уже израсходовано Br617 тыс. из средств областного бюджета. В этом году строители должны освоить на объекте еще Br500 тыс. Завершить работы планируется в первом полугодии 2021 года. В результате будут созданы принципиально новые условия для оказания стационарной медицинской помощи при лечении пациентов, больных туберкулезом с множественной устойчивостью к противотуберкулезным лекарственным средствам.

"Вместо шестиместных палат будут организованы двухместные полубоксы с санузлами, четкое разделение условно чистой зоны и зон повышенной опасности. Каждая палата будет как закрытая мини-больница со своей вентиляционной системой. Это предписано требованиями инфекционного контроля фтизиатрических организаций и позволит минимизировать риски внутрибольничного инфицирования как пациентов, так и медицинских работников, предупредить профессиональные заболевания", - отметила главврач.

Фтизиатрическая служба области взяла курс на расширение амбулаторных методов лечения и сокращение коечной мощности стационаров. За два года она уменьшилась наполовину, до 240 коек. В этом году планируется сократить еще 40 коек - в областном диспансере и его филиале туберкулезной больнице "Верховичи". Сэкономленные от оптимизации средства направляются на обеспечение оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, повышение заработной платы работникам фтизиатрической службы. В 2019 году на эти цели было выделено Br172,5 тыс. и Br121,2 тыс. соответственно.

Заболеваемость туберкулезом с учетом рецидивов и других случаев повторного лечения за 2019 год в Брестской области снизилась на 2,8% и составила 24,6 на 100 тыс. населения (340 случаев). В 80% случаев туберкулез выявлен при профосмотрах. Наблюдается снижение заболеваемости среди городского населения на 3,6% (до 14,4 на 100 тыс.). Заболеваемость сельского населения по-прежнему в два раза превышает городской показатель. Смертность от туберкулеза составила 1,81 на 100 тыс., в том числе среди граждан трудоспособного возраста - 2,1 на 100 тыс. и снизилась на 8,7%.

В регионе достигнута высокая эффективность лечения как лекарственно-чувствительного (92,4%), так и лекарственно-устойчивого туберкулеза (63,1%). Выполнены все целевые показатели государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность Беларуси" на 2016-2020 годы.-0-