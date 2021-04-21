Молодежный форум БРСМ пройдет в Логойском районе 22 апреля

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный форум с дискуссионной площадкой "Открытый диалог "БРСМ: вчера, сегодня, завтра" пройдет в Логойском районе 22 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

"Реализация государственной молодежной политики, оценка политических инициатив и амбиций, создание молодежного центра и разработка бизнес-плана с возможностью реализации основных направлений деятельности на базе Минской областной организации БРСМ - эти и другие вопросы затронут около 50 юношей и девушек из региона во время дискуссионной площадки", - рассказали в пресс-службе.

В форуме примут участие представители работающей молодежи в сфере сельского хозяйства, промышленности, экономики, ЖКХ, транспорта и строительства, руководители территориальных комитетов ОО "БРСМ", а также заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич, помощник Президента - инспектор по Минской области Александр Бутарев и другие представители исполнительной власти. Перед началом дискуссионной площадки участники возложат цветы к мемориальному комплексу на Паненской горе и посетят с экскурсией Плещеницкую государственную областную среднюю школу - училище олимпийского резерва.-0-