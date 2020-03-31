Музей истории пограничной службы создадут в Гомеле

31 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Музейную экспозицию, посвященную истории органов пограничной службы, создадут в Гомеле, сообщили БЕЛТА в областной организации РОО "Белая Русь".

Инициаторами проекта в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне выступили областная организация "Белая Русь" и Гомельская пограничная группа.

К воплощению идеи может подключиться любой горожанин. "Мы верим, что создаваемая музейная экспозиция станет поистине народным проектом, в который каждый желающий может внести свой вклад. Для наполнения экспозиции ценно все - от семейной фотографии и истории до материального предмета, связанного со становлением и развитием пограничной службы", - рассказали в организации.

Экспозиция разместится в музее гомельской средней школы №3 имени Д.Н.Пенязькова. Предполагаются несколько тематических блоков, отражающих историю пограничной службы, жизненный путь участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Дмитрия Пенязькова, а также развитие школы.

По мнению инициаторов, этот проект станет еще одной площадкой для патриотического воспитания молодежи. Здесь будут аккумулированы данные об истории и настоящем органов пограничной службы региона и страны.-0-