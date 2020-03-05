На месте бывшего военного городка в Гродно появится жилой район на 2 тыс. квартир

5 марта, Сморгонь /Корр. БЕЛТА/. В Гродно продолжат строить жилые районы на территориях бывших военных частей в городской черте. Об этом сегодня во время пресс-конференции для республиканских и региональных СМИ сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гродно раньше размещались несколько военных частей, которые занимали немалую площадь. Теперь эти территории передаются городу, их вовлекают в оборот.

"Вскоре начнется застройка части бывшего военного городка Фолюш. Здесь в ближайшее время появится район, как ожидается, на 185 тыс. кв. м жилья, а это около 2 тыс. квартир", - отметил Владимир Кравцов. Сейчас готовятся проектные решения, которые обязательно обсудят с горожанами.

"Микрорайон не должен быть безликим, а иметь свой стиль. В пример можно привести новую застройку в районе улицы Лидской на 1,5 тыс. квартир. Это также территория бывшего военного городка", - сказал председатель облисполкома. Одновременно с застройкой развивается социальная инфраструктура, возводятся спортивные сооружения, объекты другого назначения.

Еще один жилой район появился в районе улицы Пролетарской, где раньше размещалась военная база. Часть казарм здесь не снесли, а перепрофилировали под торговые центры и объекты социального назначения.-0-