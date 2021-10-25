"Нафтан" и "Полимир" отгрузили первые баллоны с кислородом для пациентов Новополоцкой горбольницы

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Нафтан" и "Полимир" отгрузили первые баллоны с кислородом для нужд пациентов Новополоцкой центральной городской больницы, сообщили БЕЛТА на "Нафтане".

На предприятии отметили, что сложное время пандемии COVID-19 объединило представителей различных профессий. Так, в прошлые выходные нефтепереработчики и химики протянули руку помощи медработникам.

"В прошлые выходные мы отправили первые 200 баллонов с кислородом для обеспечения в полном объеме нужд Новополоцкой городской больницы. В минувший понедельник наше предприятие увеличило поставку баллонов кислорода до 150 единиц в сутки. Наша цель сегодня - обеспечить данное медучреждение 200 баллонами кислорода в сутки", - подчеркнул заместитель генерального директора ОАО "Нафтан" по коммерческим вопросам Глеб Макаревич.

Как сообщалось, в Беларуси в допандемийный период было два источника кислорода: основной - предприятие "Крион", дополнительный - Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Сейчас развертываются дополнительные мощности на "СветлогорскХимволокно", "Гродно Азоте", "Нафтане".-0-