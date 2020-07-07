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07 июля 2020, 14:11

"Наши планы всегда будут менее успешными без диалога с людьми" - Сивак рассказал о будущем Минска

Анатолий Сивак. Фото из архива
Анатолий Сивак. Фото из архива

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Минского городского исполнительного комитета Анатолий Сивак, выступая на встрече Президента Беларуси с активом столицы, рассказал о текущем развитии города и планах на перспективу, передает корреспондент БЕЛТА.

"Минск - это большой, живой организм, который растет, развивается, становится лучше благодаря более чем 2 миллионам его жителей, - сказал мэр. - Наши планы всегда будут менее успешными без качественного диалога с людьми".

По его словам, за эту пятилетку валовый региональный продукт Минска вырастет на 5,7%, объем экспорта товаров увеличится в 1,7 раза, экспорта услуг - в 1,8 раза, будут созданы около 150 тыс. новых рабочих мест, введены в строй 3,4 млн кв.м жилья. "Мы максимально выполним поставленные задачи" - заверил он.

По данным за 5 месяцев текущего года, ВРП столицы составил Br14 млрд, или 27,9% ВВП страны. "Лидер - сфера услуг, доля ВРП которой выросла до 75%. В то же время сфера материального производства также остается для нас в приоритете. Опыт, знания, традиции сосредоточены именно здесь. Этого требует создание в Минске в ближайшее время условий для резкого увеличения инвестиций в сложные производства", - отметил Анатолий Сивак.

Он обратил внимание, что столица обеспечивает половину поступлений в консолидированный бюджет страны, все бюджетные обязательства город выполняет в полном объеме. "Бюджет носит социальную направленность. В течение полутора лет мы вырабатываем механизмы эффективного расходования средств, и здесь главная роль отводится технологиям диалога с горожанами", - добавил он.

"В этом году сохраняется благоприятная конъюнктура рынка труда, уровень регистрируемой безработицы самый низкий в стране - 0,1%. На учете в качестве безработных в органах по труду, занятости и социальной защите состоит 961 человек при наличии более 16 тыс. вакансий. В среднем на 1 безработного приходится 17 вакансий", - продолжил мэр.

По его словам, в городе ведется активная работа по реализации указа Президента о поддержке экономики в связи со складывающейся эпидемиологической ситуацией. Всего город поддержал около 1,4 тыс. субъектов хозяйствования. "В результате принятых мер организации, индивидуальные предприниматели продолжают свою деятельность, сохранив рабочие места, своевременно выплачивают заработную плату", - подчеркнул Анатолий Сивак.

По его мнению, в обеспечении благополучия жителей особую роль играет динамичное развитие здравоохранения. Его удельный вес в расходах бюджета за 2019-2020 годы вырос на 2 процентных пункта и сейчас составляет 24,3% - самый высокий показатель среди всех отраслей городского хозяйства. "Только благодаря мобилизации ресурсов, оперативному реагированию на развитие обстановки внутри системы, мужеству и самоотверженности всех медработников удалось удержать под контролем распространение коронавируса", - отметил мэр.

"Медицина, экология, благоприятная среда для проживания - те направления, которые создают и будут создавать преимущества Минску как городу для проживания граждан со всего мира. Это наша стратегия на ближайшее время для борьбы за высококвалифицированные кадры на мировом рынке труда, - сказал он. - Мы должны найти ресурсы и поддержать рост транспортной мобильности, особенно в авиационной сфере, чтобы стать доступными в аэропортах на всех континентах и известными через надпись "Минск" во всех странах".

В качестве важной задачи на перспективу он обозначил рост доходов граждан, который наряду с зарплатой подразумевает и рост их собственности. "В Минске 1,243 млн человек стали собственниками недвижимого имущества. Нам надо работать так, чтобы приумножать эту собственность, надо ее беречь, улучшать. В первую очередь это касается жилищного фонда", - отметил Анатолий Сивак.

Столицу в будущем он представляет как умный город, в котором приоритет отдается зеленой экономике, усиленному развитию инновационных технопарков, созданию условий для раскрытия человеческого потенциала и росту благосостояния жителей.-0-

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