Не бывает результата без труда и самоотдачи - спортсменка

5 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Не бывает результата без труда и самоотдачи - и так во всех сферах жизни. Таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА мастер спорта международного класса по современному пятиборью, чемпионка мира Ольга Силкина, комментируя Послание главы государства народу и Национальному собранию.

Как рассказала Ольга Силкина, чтобы достичь результата в спорте, необходимо приложить усилия, выкладываться по полной на тренировках, показать максимум своих возможностей на соревнованиях. Поэтому девушка солидарна с позицией главы государства, высказанной во время Послания, - "чудес не бывает": "Не бывает результата без труда и самоотдачи. При этом чтобы закрепить результат и удержать достигнутую планку, надо трудиться не меньше. Это правило работает и в спорте, и в любой другой сфере жизни". В свое время Ольга поставила цель и шаг за шагом шла к ней.

Девушка 10 лет занимается пятиборьем, до этого 4 года - плаванием. Сегодня титулованная спортсменка, которая представляет страну на аренах международного значения, продолжает тренировки в усиленном режиме. Дважды в день на протяжении всей недели, за исключением воскресенья. Только так, по ее словам, можно достичь результата.

Чемпионка мира отметила внимание, которое уделяет государство развитию спортивной базы. В Гомеле и райцентрах возводят новые и реконструируют существующие спортивные объекты: это и целые спорткомплексы, и бассейны, и гребные базы, и лыжероллерная трасса, и футбольный манеж. "Эти площадки подходят как для становления начинающих спортсменов, так и для профессионалов. Благодаря такой поддержке каждый может реализовать себя в своей Беларуси", - подчеркнула Ольга Силкина.-0-