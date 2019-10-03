Не менее 565 рабочих мест планируют создать на предприятиях Мозырского района в 2019 году

3 октября, Мозырский район /Корр. БЕЛТА/. Не менее 565 рабочих мест планируется создать на предприятиях Мозырского района по итогам 2019 года. Об этом сообщила председатель райисполкома Елена Павлечко во время пресс-тура представителей российских СМИ по Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Елены Павлечко, львиную долю новых мест на рынке труда района дает сфера торговли. К примеру, до конца 2019 года в Мозыре планируют открыть два крупных торговых центра, один из которых - порядка 4 тыс. кв.м. Ряд вакансий создается также во всех отраслях, включая сельское хозяйство, которое прирастает новыми объектами.

"Мозырь интенсивно развивается по всем направлениям. Наращивает объемы производства промышленный сектор (44,7% - доля района в области). Около 80% продукции предприятий района отправляется на экспорт. Мозырская продукция востребована в России, Украине, Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Казахстане, Китае. Постоянно прорабатываются новые рынки сбыта", - подчеркнула руководитель района. К примеру, особо продуктивным для ОАО "Мозырсоль" стал 2018 год, когда на экспорт были отгружены крупные партии соли общим объемом 580 тыс. т. Востребован за рубежом широкий спектр продукции Мозырского нефтеперерабатывающего завода, машиностроительного завода, предприятия "Беларускабель", молочного завода и других предприятий.

Также в районе наращивается экспорт строительно-монтажных слуг. Ежегодно строителями района вводится около 65 тыс. кв.м жилья в райцентре. Задействованы также специалисты Мозырского ДСК на строительных площадках в Курске, Калуге, Киеве.

Значительное внимание уделяется расширению социальной сферы. Так, в 2019 году в Мозыре открыт оснащенный современным оборудованием межрайонный кардиологический центр. Его возможности позволяют быстро и эффективно оказывать специализированную медпомощь жителям 10 расположенных по соседству районов. В начале осени после реконструкции принял посетителей бассейн. В 2018 году введена в строй одна из очередей (тренировочные залы) строящегося в райцентре спортивно-оздоровительного центра.

Все это в комплексе способствует тому, что увеличивается численность населения района. Так, в 2018 году мозырский край прирос на 542 человека. При этом за последние 5 лет он несколько помолодел. По словам Елены Павлечко, если в 2013-2014 годах средний возраст жителей района составлял 38 лет, то сейчас 32. Средняя продолжительность жизни 75 лет. "Делаем все возможное, чтобы и в сельской местности, и в городе людям было комфортно и удобно жить и работать. В районе проживают 134 тыс. человек, из них 56,5 тыс. трудоспособного возраста", - рассказала она. 112,5 тыс. человек проживают в городе, 21,6 тыс. - сельчане. За последние 9 лет сельское население увеличилось на более чем 2 тыс. человек.

Во время четырехдневного пресс-мероприятия российские журналисты и блогеры знакомятся с промышленным, социальным и туристическим потенциалом Гомельской области. В программе сегодняшнего дня - юго-восточная часть Белорусского Полесья. Среди объектов - КСУП "Совхоз-комбинат "Заря", средняя школа №16 Мозыря, уникальный музей "Мозырский замок".-0-