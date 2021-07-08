Некоторые нормы указа по развитию Оршанского района могут распространить на другие крупные города

8 июля, Орша /Корр. БЕЛТА/. Некоторые нормы из указа №508 "О развитии Оршанского района" планируют распространить на другие крупные города Беларуси, сообщил журналистам министр экономики Александр Червяков перед выездным заседанием Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава экономического ведомства подчеркнул, что пока можно подвести только предварительные итоги. "Лучше всего сработали преференции из указа №508, которые дали возможность местным органам власти распоряжаться неиспользуемым имуществом. Из свыше 600 объектов большая часть введена в экономический оборот. Это говорит о том, что норма позволяет нам оптимизировать бизнес на этой территории, вовлечь пустующие здания. Это одна из мер, которую хотим распространить на города с населением свыше 80 тыс. человек. Вторая мера - инвестиционный вычет. Он будет применяться в следующих пределах: 50% по оборудованию и 30% по зданиям (сооружениям). Она также будет интересна для бизнеса", - пояснил Александр Червяков.

Также актуальный вопрос - увеличение срока действия норм указа до семи лет. В министерстве экономики считают, что пять лет - это короткий промежуток времени для реализации серьезного инвестпроекта. Только для подготовки проектно-сметной документации иногда уходит до двух-трех лет. В итоге остается два-три года, чтобы построить производство, а уже на полноценный запуск - нет. "Если говорить о цифрах, то результаты реализации программы развития Оршанского района есть. В 2018 году доля района в промышленном производстве области составляла 4,6%, сегодня уже 5,7%. По сельскому хозяйству: в 2018 году показатель был на уровне 8%, сейчас 9%. Но есть резервы, где предприятиям нужно работать. В первую очередь это экономическая эффективность проектов, бизнес-процессов и технологий", - добавил министр экономики Александр Червяков.

Сегодня в Орше проходит выездное заседание Президиума Совета Министров по реализации программы развития Оршанского района до 2023 года. Участники обсудят проблемные моменты, возможную корректировку программы, однако без выхода за первоначальные временные рамки и финансовые объемы.-0-