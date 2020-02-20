20 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ностальгический туризм планируют развивать в Гомельской области в 2020 году. Об этом сообщил журналистам начальник управления спорта и туризма облисполкома Павел Старосветский перед коллегией по итогам развития сферы в 2019 году и задачах на 2020-й, передает корреспондент БЕЛТА.

Это направление подразумевает новое знакомство с юго-восточным регионом страны уроженцев Гомельской области, которые когда-то выехали за ее пределы. Обосновавшиеся в разных уголках континента или мира гомельчане смогут по-новому взглянуть на свою малую родину в ее современном виде.

В управлении уверены, что у ностальгического туризма будет свой потребитель. При этом стабильно востребованными остаются в регионе медицинский, промышленный, деловой туризм, агроэкотуризм.

Экспорт туруслуг в 2019 году превысил $17,7 млн (при задании $15,6 млн) с темпом роста к показателям 2018 года 103,6%. Львиную долю в этом объеме составила реализация комплекса туруслуг - путевок и туров. Чаще всего гостями региона становятся туристы из России и Украины, а также из стран дальнего зарубежья.

"Показатель по экспорту туристических услуг достаточно высокий, но еще есть над чем работать. Есть определенные наработки и в плане создания новых тематических веломаршрутов", - рассказал Павел Старосветский. Разработаны увлекательные туристические маршруты, экологические тропы.

"Регион развивается не только для туристов, но и для местного населения. Ведь зачастую турист приезжает к кому-то из жителей области. И они ведут гостей на те объекты - спортивные и исторические, - которые знают и сами посещают", - подчеркнул начальник управления. Немаловажна, по его мнению, и грамотная презентация потенциала региона. "Мы должны не просто развивать существующие объекты, но и уметь показать, представить их. И это не только картинка, но и сервис, и уровень обслуживания, и другие компоненты. В частности, сейчас проводятся курсы для экскурсоводов-переводчиков", - уточнил он.

Развиваются в отрасли и международные связи. Так, в конце 2019 года было подписано соглашение о сотрудничестве между управлением спорта и туризма Гомельского облисполкома и Центром развития туризма Кировской области. Продолжается сотрудничество в сфере туризма между Черниговской областной государственной администрацией и Гомельским облисполкомом. Налаживаются контакты по обмену опытом в развитии туризма с Департаментом культуры и туризма автономного района КНР Внутренняя Монголия.

В этом году продолжится туристическое развитие районов и городов Гомельской области с учетом исторических, традиционных или рельефных особенностей каждого из них. Один из интересных проектов - создание музея под открытым небом в национальном парке "Припятский". В настоящее время завершается реконструкция водного канала. Также в планах на текущий год завершение строительства нового туристического объекта, ярмарки, семинары, презентации.-0-