Новогодние елки в стиле хай-тек представят в Могилеве

23 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более десятка белорусских промышленных предприятий станут участниками отраслевого этапа республиканского конкурса "ТехноЕлка-2021" в Могилеве. Мероприятие пройдет 23 декабря на базе ОАО "Могилевлифтмаш", рассказала корреспонденту БЕЛТА начальник бюро по идеологической работе общества Мария Конанкова.

"В число конкурсантов вошли представители 12 промышленных предприятий со всей Беларуси: ОАО "Гомсельмаш", управляющая компания холдинга "Агромашсервис", ОАО "БелАЗ", Белорусский металлургический завод и многие другие, - отметила Мария Конанкова. - Они представят свои индустриальные варианты новогодних елочек. В числе работ - уникальные и необычные конструкции высотой от 80 см до 2 м и массой до 160 кг. Они крутятся, вертятся и светятся яркими огнями. Все экспонаты придуманы и сделаны руками работников предприятий. Каждый из них будет достоин называться победителем конкурса".

К слову, перед отраслевым этапом "ТехноЕлки" на "Могилевлифтмаше" прошел внутренний отбор новогодних символов в стиле хай-тек. Участие в конкурсе приняли 40 работников. Путем интернет-голосования была выбрана самая красивая и оригинальная конструкция. Все елки будут демонстрироваться во время проведения конкурса в качестве тематической праздничной экспозиции. Для участия в творческом соревновании на предприятии создали отдельный экземпляр "ТехноЕлки" и надеются, что именно эта промышленная красавица станет по мнению жюри лучшим новогодним деревцем.

"В преддверии зимних праздников такие мероприятия позволяют работникам реализовать свои творческие задумки и создают новогоднее настроение", - отметила начальник бюро по идеологической работе.-0-