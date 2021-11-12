Новополочане направили гуманитарную помощь беженцам на границу

12 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Почти 1 т продуктов питания и теплых вещей сегодня отправили из Новополоцка в качестве гуманитарной помощи беженцам на белорусско-польской границе, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

Помогли с погрузкой вещей и еды учащиеся Новополоцкого политехнического колледжа. Перед отправлением транспорта член Совета Республики, председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов поблагодарил всех, кто откликнулся на просьбу и в короткие сроки принял участие в сборе гуманитарной помощи.

"Ситуация, которая происходит с беженцами в Гродненской области, никого не может оставить равнодушным. Особенно когда видишь, как страдают женщины, дети, как непросто им приходится выживать в нынешних погодных условиях. Поэтому вместе с руководителями новополоцких градообразующих предприятий, общественных организаций, представителями частного бизнеса решили помочь этим людям справиться с непростой ситуацией. Они действительно попали в беду. Сначала к ним вторглись страны НАТО наводить так называемый демократический порядок, разрушили их государственность, лишили возможности нормально жить, воспитывать детей, учиться и работать. Затем позвали к себе в качестве беженцев, и сейчас мы все видим, к чему это привело. Наши люди не могут спокойно смотреть на то, что происходит. Уверен: у каждого в душе есть желание помочь", - отметил Дмитрий Демидов.-0-