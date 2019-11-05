Новую поликлинику начнут строить в Гродно в 2020 году

5 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новую поликлинику в спальном районе Ольшанка в Гродно начнут строить в 2020 году. Об этом сообщил председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой сегодня на открытии детской амбулатории в Ольшанке, передает корреспондент БЕЛТА.

Ольшанка - один из самых молодых и густонаселенных районов Гродно. Сейчас здесь около 30 тыс. жителей. Развитию социальной инфраструктуры в районе уделяется большое внимание.

"Один из самых долгожданных объектов - это поликлиника. В 2020 году начнется строительство объекта. Проект поликлиники на 650 посещений в смену уже готов", - отметил Мечислав Гой. Он подчеркнул, что новая поликлиника будет аналогична той, что два года назад построена в спальном районе Вишневец. Проект зарекомендовал себя с хорошей стороны.

Сейчас же для того, чтобы приблизить первичную помощь к жителям района, была открыта новая детская амбулатория на 70 посещений в смену. Амбулатория расположена на первом этаже одного из многоквартнирных домов по улице Огинского. Объект для молодого и развивающегося спального района долгожданный. Новая амбулатория будет обслуживать около 6 тыс. детей. Штат специалистов укомплектован полностью.

Важно, что на базе амбулатории открыта и собственная лаборатория. В здании размещены кабинеты для приема врачей-педиатров, прививочный и физиотерапевтический кабинеты, инголяторий и комната здорового ребенка. Оснащены они всем необходимым современным оборудованием. Благодаря информационным технологиям у врачей будет возможность выписки электронных рецептов и ведения электронных амбулаторных карт.

К слову, это не первая амбулатория подобного типа в Ольшанке. Пять лет назад начала работу детская амбулатория на 40 посещений в смену. Ее также разместили на первом этаже одного из домов. Эксперимент себя оправдал. Позже была открыта и амбулатория для взрослых. Со строительством поликлиники в Ольшанке эти помещения будут перепрофилированы под объекты другого назначения.-0-