Новый мэр Витебска рассказал об озвученных на кадровом дне у Лукашенко задачах

30 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Работа с людьми и решение их насущных проблем должны быть приоритетными. Такую точку зрения выразил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Вадим Зарянкин, который сегодня согласован на должность председателя Витебского горисполкома.

Новый мэр Витебска рассказал, что Президент во время согласования поставил ряд задач по дальнейшему развитию областного центра. Витебск - многонациональный город Беларуси, дух толерантности должен в нем сохраняться и приумножаться, подчеркнул глава государства.

Вадим Зарянкин отметил, что на уровне руководства региона для развития города делается многое, однако еще предстоит совершенствовать инфраструктуру, социальную сферу - сделать все, чтобы было удобно жить и отдыхать жителям и гостям Витебска.

Председатель Витебского горисполкома также отметил, что в новой должности намерен первостепенное внимание уделять решению проблем людей. "Данная работа ведется в области и городе, при этом, безусловно, она будет совершенствоваться в соответствии с требованиями Президента", -сказал Вадим Зарянкин.

Глава государства обратил внимание на важность состоявшегося знакового совещания по развитию АПК Витебской области, где были поставлены задачи перед руководством региона. В выполнении поставленных задач должен будет участвовать и город Витебск, в том числе задействуют его промышленную сферу.

Как сообщалось БЕЛТА, сегодня, в кадровый день у Президента, также был согласован на должность новый глава администрации Московского района Бреста.

Произошли изменения в руководстве важнейших государственных органов. Вместо Николая Снопкова, который назначен послом Беларуси в Китае, освободившийся пост замглавы Администрации Президента занял Валерий Бельский. До настоящего времени он работал директором Института экономики НАН Беларуси.

Новые люди также в руководстве Управления делами Президента. Заместителем управляющего делами назначен Геннадий Богдан, прежде директор предприятия "Беларусьторг". Игорь Кудревич с должности главы Администрации Первомайского района Минска переходит на пост директора Департамента по гуманитарной деятельности Управделами.

Кроме того, Президент дал согласие на назначения новых руководителей МЗКТ, ЗАО "Атлант", Витебского госуниверситета, а также в руководстве Министерства промышленности и Министерства спорта и туризма.-0-