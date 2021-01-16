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16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый район в Смолевичах планируют застроить к 2023 году. Об этом сегодня во время прямой телефонной линии рассказал первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок, сообщает корреспондент БЕЛТА. "Сейчас при строительстве жилья в области основной акцент делаем на городе-спутнике Смолевичи. Спроектировали комфортный микрорайон №2, где уже начали возводить три многоквартирных дома невысокой этажности. В скором времени начнется строительство еще шести домов и детского сада. Рассчитываем, что в 2023 микрорайон полностью обустроим домами и социальной инфраструктурой - поликлиника, школа и объекты обслуживающего характера, - рассказал Дмитрий Микуленок. - После строительства квартала в Смолевичах следующим станет освоение города-спутника Руденск". Возведение жилья на территории молодого квартала предусмотрено для людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, отметил первый зампред. При строительстве домов в Смолевичах таким гражданам независимо от даты постановки на учет предоставляется государственная поддержка в порядке и на условиях, изложенных в указе №240.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!