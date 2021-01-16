Власти Минска рассказали о предстоящих изменениях в генплане столицы

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в течение двух лет будет вновь скорректирован генплан, в том числе с акцентом на освобождение территорий некоторых каркасных улиц для нового строительства. Об этом сообщил сегодня в ходе прямой телефонной линии первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок, передает корреспондент БЕЛТА.

Площади под строительство жилья в Минске в основном находятся на территории существующей застройки, которую нужно расчищать. И город будет этим заниматься, подчеркнул Дмитрий Микуленок. "Реконструируемые площади будут осваиваться. Это все равно дешевле, чем работать на совсем новой территории без инфраструктуры. Поэтому пока у города такой приоритет. И потихоньку будем приводить в порядок такие территории", - сказал он.

Определенные планы уже есть, сейчас ведется подсчет экономики, финансирования этих работ, чтобы вдоль каркасных улиц привести в порядок реконструируемую территорию. Но это не означает, что весь частный сектор пойдет под снос, подчеркнул первый зампред исполкома.

"В этом году начинаем корректировку генплана. Еще раз, с уточнением позиций. Там эта тема будет развиваться. Но есть частный сектор, по которому уже начата работа, например, по проспекту Дзержинского. Там останавливаться мы не будем: все, что там есть, по проспекту Дзержинского, и перекресток Жукова, будет реконструировано. Потому что там люди и ждут этого сноса", - добавил Дмитрий Микуленок.

Касательно корректировки генплана он уточнил, что эта работа займет примерно два года. Документ необходимо привести в соответствие с теми решениями различных инстанций, которые были приняты в последнее время. Есть и новые направления развития города, изменение функционального назначения некоторых территорий. Необходимо, по словам Дмитрия Микуленка, также прописать перспективы, разобраться с усадебной застройкой, чтобы дать возможность людям продавать, перепродавать, реконструировать.-0-

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