Объем экспорта Минска быстро восстановился до предкризисного уровня - Наумович

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе - мае показатели Минска во внешней торговле продемонстрировали рекордный рост. Об этом сообщил сегодня председатель комитета экономики Мингорисполкома Владимир Наумович на заседании Мингорисполкома по итогам социально-экономического развития Минска за январь - июнь 2021 года с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА.

"В текущем году физический объем экспорта быстро восстановился до предкризисного уровня, а в ряде случаев даже превысил его. При этом восстановление объемов импорта было гораздо менее интенсивным, - отметил Владимир Наумович. - В январе - мае была обеспечена сбалансированность внешнеэкономической деятельности организаций столицы. Темп роста экспорта товаров и услуг превысил темп импорта - 139,5% и 115,2% соответственно. В результате улучшились показатели платежного баланса города: сальдо внешнеторгового баланса сложилось положительное в размере $120,8 млн и улучшилось по сравнению с январем - маем 2020 года".

За январь - май 2021 года экспорт товаров организаций Минска (с нефтью) увеличился на 56,4% и составил $4338,6 млн. Торговля велась с 171 страной мира, экспортные поставки - в 130 стран. Основным рынком сбыта продукции организаций Минска является Россия, а также Украина и Нидерланды (удельный вес 21,1% и 17,6% соответственно).

Экспорт услуг составил $2450,2 млн с темпом роста 117%. Наибольший рост экспорта услуг отмечался по компьютерным, транспортным, а также прочим деловым услугам, совокупная доля которых в экспорте услуг города составила 88,4%. Внешняя торговля услугами осуществлялась с 207 странами мира, экспорт - в 206 стран.

"Вместе с тем, с учетом введенных санкций в отношении ряда предприятий, товарных групп, расслабляться нельзя. В третьем и четвертом кварталах будут проводиться торги и аукционы на 2022 год. Предприятиям-экспортерам нельзя упустить достигнутые объемы и завоеванные рынки", - добавил Владимир Наумович.

Он также отметил, что активизация внешнеторговой деятельности привела к улучшению финансовых результатов работы предприятий столицы: обеспечен рост выручки от реализации на 21,6%, прибыли от реализации - на 23,9%, рентабельности продаж - до 9,3%. Чистая прибыль выросла в 1,7 раза.-0-