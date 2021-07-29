ВРП Минска в I полугодии выше плана, драйвером стала обрабатывающая промышленность

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Валовой региональный продукт Минска в первом полугодии сложился в объеме Br26,6 млрд. Об этом сообщил сегодня председатель комитета экономики Мингорисполкома Владимир Наумович на заседании Мингорисполкома по итогам социально-экономического развития Минска за январь - июнь 2021 года с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Экономика - это фундамент развития города. По итогам полугодия есть вопросы для обсуждения. Это и инвестиции в основной капитал, и ряд других. Необходима нацеленность каждого на выполнение заданных показателей", - подчеркнул важность темы председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, открывая заседание.

"В первом полугодии выполнены практически все ключевые показатели. Это ВРП, уровень средней заработной платы, совокупное поступление доходов в бюджет Минска и др., - сказал Владимир Наумович. - Объем валового регионального продукта Минска составил Br26,6 млрд с темпом роста 103,1% к январю - июню 2020 года, что выше запланированного на этот период".

Основным драйвером стала обрабатывающая промышленность. Значительно прибавила оптовая и розничная торговля (растет оптовый товарооборот, товарооборот в сфере общепита).

Вместе с тем есть виды экономической деятельности, которые внесли отрицательный вклад. Это финансовая и страховая деятельность, строительство, снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом, государственное управление, творчество, спорт, развлечения и отдых, деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг, предоставление прочих видов услуг.

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