Обновленный мост через Птичь открыли в Октябрьском районе

6 февраля, Октябрьский район /Корр. БЕЛТА/. В Октябрьском районе после капитального ремонта сегодня открыли мост через реку Птичь (автодорога Н4051 Октябрьский - Копцевичи), передает корреспондент БЕЛТА.

"Мост - стратегически важный объект для региона, связующее звено в районе. По мосту ежесуточно проезжает более полутысячи транспортных средств", - подчеркнул на церемонии открытия председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.

Геннадий Соловей

Железобетонный 12-пролетный мост через Птичь возведен в 1972 году. За время эксплуатации он обветшал, в 2011 году на нем выявили дефекты, которые не позволяли обеспечивать безопасность пассажиров и транспорта. Было решено отремонтировать сооружение. Однако из-за отсутствия финансирования работы приостановили. Все это время движение не прекращалось - сообщение организовали по временному деревянному мосту.

Возобновить ремонт решили в 2019 году. Активные строительные работы начались в апреле 2020-го. Были приобретены основные железобетонные конструкции, смонтированы 72 балки мостового строения, обустроено около 400 куб.м монолитных участков и монолитной плиты.

Специалисты работали с опережающими темпами. "Это позволило восстановить полноценную транспортную связь Октябрьского района с заречной зоной и открыть движение по мосту всего за 9 месяцев", - отметил Геннадий Соловей. Работы завершены почти на полгода раньше расчетного срока.

Генеральный директор коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия "Гомельоблдорстрой" Игорь Кравченко обратил внимание, что сооружение - с разными сложными техническими решениями. "Поэтому отдельные слова благодарности - ООО "Спецмостострой", которое помогало возводить мост, проектировщикам, выработавшим технические решения, а также рабочим, дорожникам, мастерам, прорабам, всем, кто участвовал в создании важного объекта", - сказал гендиректор.

По словам председателя Октябрьского райисполкома Сергея Довгалева, обновленный мост связывает и полесские районы Гомельской и Брестской областей. "Новый мост позволит развивать новыми темпами и в новом качестве транзитный потенциал, а значит, и экономику региона", - убежден он.

Сергей Довгалев

Слова благодарности и признательности высказала руководству области и района, специалистам, возводившим мост, жительница Поречского сельсовета Татьяна Мардас. "Современный, безопасный, надежный, он создаст дополнительные удобства местным жителям и посодействует развитию территории", - считает сельчанка.

Первыми по новому мосту проехали водители специализированной техники организаций района: лесного хозяйства, предприятия по агрохимическому обслуживанию "Октябрьагрохимия", РОЧС, РОВД и райбольницы.-0-

Фото Сергея Холодилина

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