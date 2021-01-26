Образовательный центр безопасности МЧС открыт в Минске

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образовательный центр безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям открыт сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественном мероприятия приняли участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко.

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время перерезания ленточки

"Это было поручение Президента открыть такие образовательные центры по безопасности для наших граждан во всех областях страны. Сегодня такой центр заработал в Минске. Здесь будут проходить обучение дети, начиная с дошкольного возраста и заканчивая молодежью и даже взрослыми людьми. Нас каждый день поджидают какие-либо чрезвычайные ситуации. Только тот, кто предупрежден и обладает необходимыми знаниями, может обезопасить себя и своих близких, - сказала Наталья Кочанова. - Уверена, что этот центр будет хорошим подарком не только для жителей Минска, но и его гостей. Потому что здесь действительно собраны все инновации, которые есть в сфере безопасности наших граждан".

Центр представляет собой трехэтажное здание с подвалом общей площадью 10 879 кв.м. Здесь расположено более 30 интерактивных обучающих площадок по транспортной безопасности, безопасности при чрезвычайных ситуациях, гражданской обороне, пожарной и экологической, а также криминальной безопасности, здоровому образу жизни, опасным метеорологическим явлениям, атомной и радиационной, промышленной безопасности.

Обучение в центре построено на принципах развлекательной игры. В основу положены методы погружения обучающихся в среду, максимально имитирующую чрезвычайную ситуацию, и углубленного изучения материала при повышении эмоционального восприятия моделируемой обстановки. В центре применяются интерактивные тренажеры и симуляторы на основе современных информационно-коммуникационных технологий (виртуальная реальность, дополненная реальность, интернет вещей, компьютерное зрение).

Образовательный центр безопасности МЧС

Цель созданного центра - обучать население способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. "Здесь ориентация на обучение всего населения, и прежде всего детей. А мы знаем, что безопасность детей - это национальная безопасность будущего страны. Поэтому акцентируем внимание именно на этой категории, - отметил Владимир Ващенко. - Сегодня в стране в каждой области созданы такие центры. Они невероятно востребованы. Дети просятся побывать там, многие не один раз. И уже 200 тыс. посетили такие центры по всей республике".

Министр привел статистику: если в 1990-х на пожарах погибали до 100 детей в год, в 2002-м - 86, то в прошлом году на пожаре погиб один ребенок. Но профилактическая работа в учебных заведениях и семьях будет продолжаться. "Мы начинаем эту работу в детских садах, далее идут школа, высшие учебные заведения. Сегодня он школьник, студент, а завтра придет работать на производство, где навыки безопасности необходимы. А дети, которые прошли через центры безопасности, дома будут обеспечивать безопасность и уже учат взрослых. Конечно, в идеале было бы здорово, чтобы такие центры были в каждом районном центре, чтобы дети получали необходимый запас знаний в вопросах безопасности", - добавил он.

В создании экспозиций участвовали министерства внутренних дел, обороны, здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, лесного хозяйства, Белорусский государственный концерн по нефти и химии. В дальнейшем планируется подготовить площадку о вреде наркотиков (совместно с МВД) и наполнить площадку "Атомная и радиационная безопасность" (совместно с Министерством энергетики).

При строительстве и оснащении экспозиций учтен как опыт создания и функционирования территориальных центров безопасности МЧС Беларуси, так и зарубежный.

Первый в стране образовательный центр безопасности создан в 2015 году на базе Лицея при Университете гражданской защиты МЧС. До настоящего времени в республике действовали восемь территориальных центров (Гомель, Витебск, Барань, Лида, Столин, Могилев, Борисов, Новополоцк). За пять лет обучение в центрах прошли 226 713 человек, из них 190 852 - дети. Подобные центры функционируют в Китае и Республике Корея. Аналоги центров безопасности в странах СНГ отсутствуют. Результаты работы центров можно оценить уже сегодня. В целом по республике за пять лет количество погибших людей снизилось в 1,2 раза, из них детей - в шесть раз.-0-

В образовательном центре безопасности МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко

Во время открытия центра

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время посещения центра

Фото Андрея Покумейко