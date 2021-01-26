Образовательный центр безопасности МЧС открыт в Минске

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 26 января 2021
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:08 Принятые против COVID-19 меры позволяют рассчитывать на полноценное восстановление сообщения между Беларусью и РФ - Головченко Общество
18:07 Сенаторы подключатся к мониторингу цен на лекарства Экономика
18:03 Беларусь и Россия намерены в ближайшее время подписать соглашение о перевалке белорусских грузов через порты РФ Политика
18:00 Головченко: Беларусь рассчитывает, что общие энергорынки в СГ будут созданы быстрее, чем в ЕАЭС Экономика
17:57 Перебои в электроснабжении в Брестской области устраняют более 100 бригад энергетиков Регионы
17:55 Головченко и Мишустин обсудили создание общих энергорынков Экономика
17:37 Сафонов: определение перспективной молодежи начинается уже со школьной скамьи Общество
17:35 В Брестской области самый низкий уровень преступности по стране - УВД Регионы
17:29 В развлекательных заведениях Минска выявлены нарушения миграционного законодательства Происшествия
17:14 Конкурс детского рисунка "Нам мир завещано беречь" пройдет в Беларуси в I полугодии Общество
17:08 По уголовному делу о массовых беспорядках в Минске задержан активист "Европейской Беларуси" Происшествия
16:59 Суд в Малорите приговорил мужчину к семи годам колонии за избиение матери Происшествия
16:51 Киберпреступники завладели номерами телефонов 533 млн пользователей Facebook и продают их В мире
16:43 Энергетики восстанавливают электроснабжение в 284 населенных пунктах Беларуси Общество
16:40 Технопарки вузов Беларуси за 2020 год произвели продукции на Br17 млн Общество
16:31 Два пропавших в Минске школьника найдены Происшествия
16:30 СБУ задержала "минера" объектов в Украине и за рубежом В мире
16:29 Гигин: ВНС - это модель открытого разговора, которую важно сохранить и развивать Общество
16:12 В Минске задержали девушку в наркотическом опьянении, при ней нашли 39 свертков с гашишем Происшествия
16:03 В Литве из-за снегопада более 18 тыс. домов остались без света В мире
15:58 ПАСЕ призвала Польшу восстановить независимость судебной власти В мире
15:52 Маркевич: посещение мест боевой славы - дань памяти и уважения старшему поколению Культура
15:47 В Толочинском районе задержали вора-рецидивиста, прятавшегося в лесах и заброшенном погребе Происшествия
15:34 В Эр-Рияде прогремел взрыв В мире
15:33 Выручка от реализации научно-технических программ в 2016-2020 годах составила Br9 на рубль затрат Общество
15:26 Андрейченко: нам важно узнать мнения людей через призму интересов Витебской области Регионы
15:20 Премьер-министр Италии подал в отставку В мире
15:08 На Августовском канале заметили редкую для Беларуси птицу - оляпку Общество
15:06 ВОЗ обновила руководство по лечению COVID-19 В мире
15:04 Бобруйская фирма платила работникам зарплату в конвертах Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
26 января 2021, 15:01

Образовательный центр безопасности МЧС открыт в Минске

В образовательном центре безопасности МЧС
В образовательном центре безопасности МЧС

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образовательный центр безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям открыт сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественном мероприятия приняли участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко.

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время перерезания ленточки
Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время перерезания ленточки

"Это было поручение Президента открыть такие образовательные центры по безопасности для наших граждан во всех областях страны. Сегодня такой центр заработал в Минске. Здесь будут проходить обучение дети, начиная с дошкольного возраста и заканчивая молодежью и даже взрослыми людьми. Нас каждый день поджидают какие-либо чрезвычайные ситуации. Только тот, кто предупрежден и обладает необходимыми знаниями, может обезопасить себя и своих близких, - сказала Наталья Кочанова. - Уверена, что этот центр будет хорошим подарком не только для жителей Минска, но и его гостей. Потому что здесь действительно собраны все инновации, которые есть в сфере безопасности наших граждан".

Центр представляет собой трехэтажное здание с подвалом общей площадью 10 879 кв.м. Здесь расположено более 30 интерактивных обучающих площадок по транспортной безопасности, безопасности при чрезвычайных ситуациях, гражданской обороне, пожарной и экологической, а также криминальной безопасности, здоровому образу жизни, опасным метеорологическим явлениям, атомной и радиационной, промышленной безопасности.

Обучение в центре построено на принципах развлекательной игры. В основу положены методы погружения обучающихся в среду, максимально имитирующую чрезвычайную ситуацию, и углубленного изучения материала при повышении эмоционального восприятия моделируемой обстановки. В центре применяются интерактивные тренажеры и симуляторы на основе современных информационно-коммуникационных технологий (виртуальная реальность, дополненная реальность, интернет вещей, компьютерное зрение).

Образовательный центр безопасности МЧС
Образовательный центр безопасности МЧС

Цель созданного центра - обучать население способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. "Здесь ориентация на обучение всего населения, и прежде всего детей. А мы знаем, что безопасность детей - это национальная безопасность будущего страны. Поэтому акцентируем внимание именно на этой категории, - отметил Владимир Ващенко. - Сегодня в стране в каждой области созданы такие центры. Они невероятно востребованы. Дети просятся побывать там, многие не один раз. И уже 200 тыс. посетили такие центры по всей республике".

Министр привел статистику: если в 1990-х на пожарах погибали до 100 детей в год, в 2002-м - 86, то в прошлом году на пожаре погиб один ребенок. Но профилактическая работа в учебных заведениях и семьях будет продолжаться. "Мы начинаем эту работу в детских садах, далее идут школа, высшие учебные заведения. Сегодня он школьник, студент, а завтра придет работать на производство, где навыки безопасности необходимы. А дети, которые прошли через центры безопасности, дома будут обеспечивать безопасность и уже учат взрослых. Конечно, в идеале было бы здорово, чтобы такие центры были в каждом районном центре, чтобы дети получали необходимый запас знаний в вопросах безопасности", - добавил он.

В создании экспозиций участвовали министерства внутренних дел, обороны, здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, лесного хозяйства, Белорусский государственный концерн по нефти и химии. В дальнейшем планируется подготовить площадку о вреде наркотиков (совместно с МВД) и наполнить площадку "Атомная и радиационная безопасность" (совместно с Министерством энергетики).

При строительстве и оснащении экспозиций учтен как опыт создания и функционирования территориальных центров безопасности МЧС Беларуси, так и зарубежный.

Первый в стране образовательный центр безопасности создан в 2015 году на базе Лицея при Университете гражданской защиты МЧС. До настоящего времени в республике действовали восемь территориальных центров (Гомель, Витебск, Барань, Лида, Столин, Могилев, Борисов, Новополоцк). За пять лет обучение в центрах прошли 226 713 человек, из них 190 852 - дети. Подобные центры функционируют в Китае и Республике Корея. Аналоги центров безопасности в странах СНГ отсутствуют. Результаты работы центров можно оценить уже сегодня. В целом по республике за пять лет количество погибших людей снизилось в 1,2 раза, из них детей - в шесть раз.-0-

В образовательном центре безопасности МЧС
В образовательном центре безопасности МЧС
Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко
Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко
Во время открытия центра
Во время открытия центра
Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время посещения центра
Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время посещения центра

Фото Андрея Покумейко

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
МЧС
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Перебои в электроснабжении в Брестской области устраняют более 100 бригад энергетиков
Фото из архива В Брестской области самый низкий уровень преступности по стране - УВД
Владимир Андрейченко во время собрания Андрейченко: нам важно узнать мнения людей через призму интересов Витебской области
Фото из архива Коммунальщики Минска к вечеру обработают дороги против гололеда - Дорохович
Юрий Шулейко Новый губернатор Брестской области о приоритетах в работе: в первую очередь люди и развитие региона
Фото из архива В Могилевской области выросло число самозанятых граждан
Главное
Александр Лукашенко Госсекретарь Совбеза, главный контролер, губернатор и гендиректор СТВ - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Лукашенко - новому госсекретарю Совбеза: времена непростые, шатать и раскачивать нас будут
Головченко: есть все предпосылки для преодоления спада в торговле между Беларусью и Россией
АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! Старт продаж в доме "Мальдивы" – квартира вашей мечты всего от 1 999 BYN за метр!
Топ-новости
"Молодцы, и дальше надо действовать" - Лукашенко при назначении Герасимова похвалил КГК за оперативность
Работники белорусских предприятий об экономических санкциях: это нарушение прав десятков тысяч людей
Строительство нового азотного комплекса и работа с коллективом - Ляшенко о задачах на новом посту
Брифинг о международных подходах в сфере ядерной и радиационной безопасности пройдет в БЕЛТА 27 января
Образовательный центр безопасности МЧС открыт в Минске
Сенаторы подключатся к мониторингу цен на лекарства
У телеканала СТВ новый генеральный директор
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 27 января из-за сильного ветра
За сутки в Беларуси зарегистрированы 847 пациентов с COVID-19, выписаны 754
Новый губернатор Брестской области о приоритетах в работе: в первую очередь люди и развитие региона
Особое внимание должно быть уделено контролю за расходованием бюджетных средств - председатель КГК
Белорусский рубль на торгах 26 января ослаб к трем основным валютам
ТЦСОНы с начала года выполнили почти 1,9 тыс. заявок по доставке продуктов и медикаментов
Врач назвала симптомы COVID-19 у детей, которые должны насторожить
В сложных погодных условиях ГАИ призывает быть предельно осторожными
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.