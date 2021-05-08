"Оккупанты оцепили деревню и стали всех сгонять в сарай" - свидетели трагедии военных лет в д.Ола

8 мая, Светлогорск /Корр. БЕЛТА/. В историко-краеведческом музее Светлогорска хранят воспоминания свидетелей зверств немецко-фашистских захватчиков в деревне Ола в январе 1943 года, передает корреспондент БЕЛТА.

76 лет назад жители Олы, а также их соседи из близлежащих деревень в ожидании освобождения скрывались от оккупантов. Утром 14 января 1944 года немцы окружили окрестности. Людей загоняли в дома и поджигали. Тех, кто пытался убежать, расстреливали, бросали в огонь живыми. В деревне погибли почти 1758 человек - в 12 раз больше, чем в Хатыни. После войны Ола не возродилась.

В прошлом году на месте сожженной деревни Ола был возведен мемориальный комплекс в память о трагедии. Сегодня с участием председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья открыли музейный павильон. Он стал завершающим этапом в возведении мемориального комплекса. Экспозицию составили фотографии, документы, воспоминания свидетелей трагедии, а также предметы, найденные во время строительства объекта. Это предметы быта и обихода сельчан, остатки поврежденной детской обуви.

Еще один экспонат дополнил сегодня экспозицию. Геннадий Соловей передал музею мину с листовками, адресованными Красной армией немецким солдатам и офицерам. Ее обнаружили при благоустройстве прилегающей к мемориалу территории.

Губернатор подчеркнул: "Это место должно стать центром притяжения людей, местом памяти. Мы включим такие мемориальные комплексы в туристические маршруты. Люди должны помнить", - сказал он. Также председатель облисполкома высказал надежду, что экспозиция будет пополняться новыми экспонатами и воспоминаниями.

И такие примеры уже есть. Как рассказала директор историко-краеведческого музея Ирина Заяц, когда шла работа над возведением комплекса, в музей обратился местный житель. Он поделился, что его родственница Лилия Жулего является свидетельницей тех страшных событий. Тогда она была малышкой, сейчас вместе со своей дочерью живет в Бостоне (США). В музее наладили контакт с ней. Накануне Дня Победы направили поздравление с этим значимым днем.

Часть воспоминаний Лилии Ивановны Жулего размещены в музейном павильоне мемориального комплекса. "Немцы выгоняли всех жителей из убежищ, строили в колонну и гнали в направлении железнодорожного моста через реку Березина. Людей было много. Дядя Кузьма со своей семьей и мой брат Шура оказались чуть впереди нас в колонне. Мы с мамой и братом Севой поотстали, так как мама была вынуждена нести меня на руках. Между собой люди говорили, что нас гонят в Олу. Потом помню, как мы шли по железнодорожному мосту, автоматчики стояли по сторонам. А люди все шли и шли. Дядя Кузьма нашел нас и что-то сказал маме. Потом я узнала, что он сказал бежать, когда перейдем реку… и где встретиться. Мост прошли, дядя Кузьма махнул рукой, и мы побежали. Мама держала меня на руках, я смотрела назад. Я видела глаза молодого немецкого автоматчика, почти мальчика, который все видел, но не стрелял...", - из воспоминаний Лилии Ивановны Жулего.

Жительница деревни Антоновка Жлобинского района Татьяна Евменовна Ярошевич также на всю жизнь запомнила "кадры" ужасающей реальности: "Мне было 16 лет. Немцы оцепили деревню и стали всех сгонять в сарай. Я увидела, что брат собирается бежать. Побежала за ним. Брата убили, а за мной пустили собак. Они повалили меня в снег и начали рвать одежду, но не загрызли. Я бежала, не зная куда… В поле стоял стог сена, спряталась там. Утром следующего дня забрела в Чирковичи, меня там выходили. Когда пришла в себя, добрые люди завели в Коротковичи к родным".

Штрихи к картине страшных событий того января добавила и жительница деревни Мольча Светлогорского района Татьяна Семеновна Колейчик: "Мне помнится Ола. Люди сначала жили обычно, немцев не было в деревне. А потом полицаи, наверное, привели… в конце декабря 1943 года на мосту через реку Ола кто-то убил немецкого солдата. Когда немца убили, все жители Олы собрались и пошли в лес, боялись, что сожгут… Сидели-сидели в лесу, а немцев нет. С 13 на 14 января на ночь собрались и пошли в свои хаты…".

Вопрос о создании мемориального комплекса на месте сожженной деревни Ола озвучила в декабре прошлого года во время общения Президента Беларуси со студентами и преподавателями медицинских университетов студентка гомельского вуза. Александр Лукашенко инициативу поддержал. Средства на возведение мемориала собраны в том числе и на республиканском субботнике.-0-