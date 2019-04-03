Около 1 млн кв.м улиц отремонтируют в Минске в 2019 году

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1 млн кв.м покрытий на улично-дорожной сети планируется отремонтировать в Минске в 2019 году, сообщил журналистам главный инженер предприятия "Горремавтодор Мингорисполкома" Ярослав Павловский в пресс-центре БЕЛТА.

Всего на обслуживании предприятия находится около 24 млн кв.м покрытий улиц. "По итогам 2018 года выполнили текущий ремонт более чем на 1 млн кв.м. Такие же планы сохраняются на этот год. Ямочный ремонт уже завершен примерно на 50 тыс. кв.м. Работы ведутся в круглосуточном режиме, задействованы более 20 бригад", - отметил Ярослав Павловский.

Ликвидировать ямочность дорожники должны до 1 мая.

По словам Ярослава Павловского, гарантийный срок на асфальтобетонное покрытие составляет 5-7 лет. В последние годы в городе стали активно применять покрытия повышенной деформационной устойчивости, защитные слои.

Главный инженер "Горремавтодора Мингорисполкома" отметил, что интенсивность движения в столице выросла в разы. Например, проектная нагрузка на Минскую кольцевую автодорогу составляет 20 тыс. автомобилей в сутки, а по факту сегодня по ней ежедневно проезжают 70-80 тыс. машин. "Покрытие быстрее разрушается, но мы с этим работаем", - сказал он.-0-

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Движение по путепроводам на 2-м и 24-м км МКАД откроют в первых числах мая Ремонтируемые путепроводы (по два на каждом направлении) пересекают железную дорогу сообщением Минск - Москва (2,174 км МКАД) и Минск - Брест (24,12 км МКАД). К их капитальному ремонту с модернизацией специалисты приступили с начала года.

На строительство инфраструктуры для скоростного трамвая в Минске потребуется 6-7 лет "Проект пока только анонсируется, ведется предпроектная работа. Для его реализации потребуется реконструкиция улично-дорожной сети. На эти работы потребуется около 6-7 лет", - отметил директор предприятия "Гордорстрой" Александр Ярошик.

В Минске до 2023 года запланирован капремонт еще четырех путепроводов В Минске сформирован план мероприятий по развитию улично-дорожной сети, разработана программа капитального ремонта искусственных сооружений.

Реконструкция набережной Свислочи в Минске начнется в конце года Сначала планируется привести в порядок левый берег реки, на правый берег разрабатывается проектно-сметная документация, но окончательно она не утверждена.