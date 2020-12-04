Около 100 "Елок желаний" установит Красный Крест в Гомельской области

4 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 100 "Елок желаний" установят в Гомельской области во время благотворительной кампании Белорусского общества Красного Креста, сообщила сегодня журналистам член Совета Республики, председатель региональной организации БОКК Алла Смоляк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы планируем установить около 100 "Елок желаний" по всей области. Это позволит приготовить большое количество подарков для тех, кто этого ждет и в этом нуждается. Традиционно в акции принимают участие меценаты - государственные и негосударственные предприятия, организации, а также небезразличные люди, волонтеры", - сказала Алла Смоляк.

"Елки желаний" разместятся в первичных организациях Красного Креста и на объектах предпринимателей, которые выразили готовность поучаствовать в благотворительной акции.

На елках будут открытки с пожеланиями. Каждый сможет сделать подарок, который указан в открытке, и его обязательно передадут адресату. "Елка желаний" - ежегодный новогодний проект Красного Креста, который дарит веру в чудеса. Например, в новогодние праздники 2019-2020 годов подарки во время кампании получили более 2,6 тыс. детей из Гомельской области", - отметила сенатор.

Ребят из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, с особенностями развития, беженцев пригласят и на благотворительный утренник. В этом году из-за эпидемиологической ситуации он пройдет в сокращенном формате и обязательно с соблюдением всех мер безопасности.

Поздравления готовят и для постояльцев больниц сестринского ухода, интернатных учреждений. "Они ждут праздника, и мы всегда поздравляем их с Рождеством и Новым годом, адресуем им самые теплые пожелания", - добавила Алла Смоляк.-0-

Борьба с COVID-19, соцпроекты и ЧС - в Гомельской области работают более 2 тыс. волонтеров БОКК