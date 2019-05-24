Около 100 кондиционеров подлежат удалению с фасадов в Центральном районе Минска

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Центральном районе Минска продолжается облагораживание фасадов домов: уже снято более 100 кондиционеров, еще столько же, возможно, придется снимать в принудительном порядке. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель главы администрации Центрального района Минска Вадим Переденя.

Решением районной администрации еще в январе был утвержден перечень главных улиц и площадей, по которым на фасадах жилых многоквартирных домов и отдельно стоящих зданий и сооружений общественного назначения запрещена установка индивидуальных антенн и других конструкций. Объясняется такая мера тем, что центр города должен выглядеть эстетично. "Мы уже многое сделали: покрасили фасады, отремонтировали дорожки, озеленили. А коробки кондиционеров, порой ржавые, разнокалиберные тарелки уродуют вид", - отметил Вадим Переденя.

"Второй месяц мы проводим активную разъяснительную работу: уведомляем, вызываем на протоколы, призываем к тому, чтобы добровольно навести порядок. Мы конкретизировали места, где можно, а где нельзя устанавливать кондиционеры, - добавил замглавы администрации района. - В итоге самостоятельно люди убрали примерно сто кондиционеров. Сложность в том, что демонтаж требует усилий и средств. Со спутниковыми тарелками понимания добиться легче. Многие люди ими даже не пользуются".

Снимать эти лишние элементы с фасадов могут и сами граждане, но, как правило, для этого привлекаются организации. Если кондиционер расположен на высоте, приходится обращаться к промышленным альпинистам, услуги которых стоят немало (в среднем Br300).

С теми, кто отказывается снимать кондиционер, работают индивидуально. Предлагаются альтернативные варианты: установить взамен кондиционер на крыше, балконе, в приямке (слуховое окно на уровне подвала). "Для юридических лиц рассматриваем возможность закрыть эти участки фасада какими-то декоративными элементами. По проспекту Победителей следует применить какие-то архитектурные решения, поскольку людям, работающим в офисах, кондиционеры просто необходимы", - пояснил Вадим Переденя.

Со следующей недели администрация района начнет удалять антенны и прочие конструкции в принудительном порядке. Но можно и в этот период добровольно выполнить требование властей. В противном случае после проведения работ владельцу будет выставлен счет за услуги демонтажа.

Подробнее с решением и списком улиц можно ознакомиться на сайте администрации Центрального района. В перечне - проспекты Победителей, Независимости и Машерова, площади Октябрьская и Юбилейная, Победы, Свободы, Парижской коммуны, Восьмого марта, улицы Интернациональная, Революционная, Немига, Я.Купалы, Энгельса и другие.-0-