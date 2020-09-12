Около 100 профмероприятий провели госавтоинспекторы Витебской области с начала сентября

12 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Около сотни профилактических мероприятий с детьми провели госавтоинспекторы Витебской области с начала сентября, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель ГАИ УВД облисполкома Александр Казючиц.

"Начиная с 1 сентября, в областном центре и районах региона сотрудники ГАИ регулярно посещают школы и дошкольные учреждения, где проводят встречи с детьми, родителями и педагогами. Во время бесед напоминаем о ключевых правилах дорожного движения, необходимости придерживаться безопасных маршрутов и других актуальных моментах, связанных с дорогой и собственной безопасностью", - рассказал Александр Казючиц.

Кроме того, увлекательные встречи с госавтоинспекторами организованы в Центре безопасности МЧС в Витебске, где установлены тематические локации. "Рассказываем ребятам о безопасности дорожного движения, правилах поведения на улице, при встречах с незнакомцами, напоминаем, как себя вести одному дома, демонстрируем мультфильмы "Дорожные ловушки". Информация подается доступно", - констатировал Александр Казючиц.

Профилактические акции проходят каждый день. Например, сегодня встреча с госавтоинспекторами состоится по случаю Дня города в Чашниках, где будет работать тематическая площадка ГАИ.

Активно такие мероприятия будут проводиться весь учебный год.

Общение со взрослой аудиторией также приносит обоюдную пользу, добавил официальный представитель ГАИ УВД. В качестве примера он привел случай во время профилактической акции в Орше. К сотрудникам ГАИ Оршанского РУВД подошел неравнодушный гражданин и рассказал: на светофоре возле яслей-сада №46 не работает кнопка включения зеленого сигнала для пешеходов. "Инспектор убедился в этом, передал информацию, и в кратчайшие сроки неисправность устранили. Теперь родители с детьми вновь могут безопасно переходить проезжую часть", - отметил Александр Казючиц. Он призвал активнее сообщать о подобных случаях.-0-