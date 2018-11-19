Около 11 тыс. га новых лесов посадили с начала года в Гомельской области

19 ноября, Гомель/Корр. БЕЛТА/. Площадь посадки и посева новых лесов в Гомельской области за январь-октябрь 2018 года составила около 11 тыс. га, что в 1,7 раза выше годовых показателей предыдущих лет, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный лесничий (первый заместитель генерального директора) Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения Сергей Тарасов.

По его словам, до 2017 года путем посева и посадки создавалось около 6-6,5 тыс. га лесов ежегодно. В связи с разработкой усыхающих сосновых насаждений годовой объем посадок постоянно увеличивался.

На 97% это смешанные посадки, предусматривающие как хвойные, так и лиственные породы. Как показывает практика, такие насаждения более устойчивы к природным стихиям, болезням и вредителям лесов. При лесовосстановлении в области в основном используют сеянцы сосны, березы, дуба, ясеня, в меньших объемах - ели, лиственницы, ольхи и др. Более 50% высаженных в этом году культур - селекционный материал с улучшенными качествами.

Сегодня площадь земель лесфонда, находящихся в хозяйственном использовании Гомельского ГПЛХО, составляет 1864,9 тыс. га, из которых 1606,5 тыс. га покрыты лесом. На большей части расположены хвойные насаждения - 992,5 тыс. га, площадь лиственных - 494,1 тыс. га. Регион отличается значительными площадями дубрав, которые занимают 109 тыс. га.

"В связи с увеличением санитарных вырубок, обусловленных разработкой усыхающих сосновых насаждений, было принято решение приостановить вырубку спелых лесов", - отметил собеседник. По мнению специалистов, эти леса прослужат еще ни один год. Средний их возраст составляет 56 лет.

По возрастной структуре насаждений области 21,3% - молодняки, около 40% - средневозрастные, 23,9% - приспевающие и 15,5% - спелые и перестойные. Преобладают сосновые насаждения - 60,6%, береза - 20,6%, ольха черная- 8,7%, дуб - 6,8%, ель - 1,2%, осина - 1,2%, клен, ясень, граб - 0,7% и др.

В Гомельской области около 3 тыс. га лесосеменной базы, в том числе 250 га лесосеменных плантаций и около 2 тыс. га генетических резерватов. Ежегодно растут объемы заготовки селекционных семян сосны обыкновенной и дуба черешчатого. Для качественного воспроизводства лесов планомерно развивают питомническое хозяйство. В области действуют девять постоянных лесных питомников общей площадью 150 га. Стандартный посадочный материал выращивают в более 50 теплицах общей площадью свыше 2 га.-0-