Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
19 ноября 2018, Пн
+1°C
Сплошная облачность EUR 2.4041
USD 2.1058
RUB 3.1947
Главное
Ильхам Алиев и Александр Лукашенко Лукашенко и Алиев заявили о переходе отношений Беларуси и Азербайджана на качественно новый уровень
Президент
Алиев: по всем направлениям сотрудничества с Беларусью мы видим конкретные результаты
Политика
Детское "Евровидение" открылось в Минске
Культура
Певица Ольга Плотникова во вторник разыграет квартиру от "Евроопт"!
Общество
"Евроопт" открыл 700-й магазин
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Португальские астрономы обнаружили "второе Солнце"
22:57 Калейдоскоп
Определен порядок выступлений участников детского "Евровидения"
22:15 Культура
Около 11 тыс. га новых лесов посадили с начала года в Гомельской области
21:59 Регионы
Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-октябре увеличились на 4,1%
21:56 Экономика
ФОТОФАКТ: Коласовский театр покажет премьеру спектакля "Сымон-музыка"
21:44 Культура
Более 160 благотворительных мероприятий проведут в Минской области к Международному дню инвалидов
21:42 Регионы
Национальный аэропорт Минск определил самые пунктуальные авиакомпании октября
21:08 Общество
РЖД продлевает скидку на перевозку нефтепродуктов из Беларуси в порты России
20:33 Экономика
Даниэль Ястремский: поддержка зрителей поможет мне выступить блестяще
20:25 Культура
Победитель детского "Евровидения-2017" Полина Богусевич: важно донести смысл песни до зрителей
20:15 Культура
Цифровую систему для борьбы с контрафактом создадут в ЕАЭС
20:01 Экономика
Детское "Евровидение" призвано объединять людей - Иван Эйсмонт
19:42 Культура
Принц Чарльз появился на обложке журнала вместе с шестимесячным внуком
19:14 Калейдоскоп
Беларусь на полгода вводит запрет на вывоз необработанных шкур КРС
19:10 Экономика
Участников детского "Евровидения-2018" познакомят с традициями белорусской культуры
19:03 Культура
Юные артисты из семи стран встретятся на гранд-фестивале "Звездочет" в Могилеве
19:01 Культура
Ученые воссоздали черную дыру в 3D
19:01 Технологии
Здание "Керамина" по ул.Осиповичской в столице продадут ООО "Молодежный центр"
18:47 Регионы
Совмин Беларуси утвердил соглашение о формировании рынка интеллектуальной собственности в СНГ
18:43 Экономика
Даниэль Ястремский на детском "Евровидении" выступит под номером 8
18:41 Культура
Все новости
Темы
Детское "Евровидение-2018" Детское "Евровидение-2018"
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Новый год Новый год
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Грипп и ОРВИ в Беларуси Грипп и ОРВИ в Беларуси
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Около 11 тыс. га новых лесов посадили с начала года в Гомельской области

Регионы 19.11.2018 | 21:59
Фото из архива
Фото из архива

19 ноября, Гомель/Корр. БЕЛТА/. Площадь посадки и посева новых лесов в Гомельской области за январь-октябрь 2018 года составила около 11 тыс. га, что в 1,7 раза выше годовых показателей предыдущих лет, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный лесничий (первый заместитель генерального директора) Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения Сергей Тарасов.

По его словам, до 2017 года путем посева и посадки создавалось около 6-6,5 тыс. га лесов ежегодно. В связи с разработкой усыхающих сосновых насаждений годовой объем посадок постоянно увеличивался.

На 97% это смешанные посадки, предусматривающие как хвойные, так и лиственные породы. Как показывает практика, такие насаждения более устойчивы к природным стихиям, болезням и вредителям лесов. При лесовосстановлении в области в основном используют сеянцы сосны, березы, дуба, ясеня, в меньших объемах - ели, лиственницы, ольхи и др. Более 50% высаженных в этом году культур - селекционный материал с улучшенными качествами.

Сегодня площадь земель лесфонда, находящихся в хозяйственном использовании Гомельского ГПЛХО, составляет 1864,9 тыс. га, из которых 1606,5 тыс. га покрыты лесом. На большей части расположены хвойные насаждения - 992,5 тыс. га, площадь лиственных - 494,1 тыс. га. Регион отличается значительными площадями дубрав, которые занимают 109 тыс. га.

"В связи с увеличением санитарных вырубок, обусловленных разработкой усыхающих сосновых насаждений, было принято решение приостановить вырубку спелых лесов", - отметил собеседник. По мнению специалистов, эти леса прослужат еще ни один год. Средний их возраст составляет 56 лет.

По возрастной структуре насаждений области 21,3% - молодняки, около 40% - средневозрастные, 23,9% - приспевающие и 15,5% - спелые и перестойные. Преобладают сосновые насаждения - 60,6%, береза - 20,6%, ольха черная- 8,7%, дуб - 6,8%, ель - 1,2%, осина - 1,2%, клен, ясень, граб - 0,7% и др.

В Гомельской области около 3 тыс. га лесосеменной базы, в том числе 250 га лесосеменных плантаций и около 2 тыс. га генетических резерватов. Ежегодно растут объемы заготовки селекционных семян сосны обыкновенной и дуба черешчатого. Для качественного воспроизводства лесов планомерно развивают питомническое хозяйство. В области действуют девять постоянных лесных питомников общей площадью 150 га. Стандартный посадочный материал выращивают в более 50 теплицах общей площадью свыше 2 га.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Гомельская область, лесное хозяйство
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4041 BYN 2.402 BYN 2.41 BYN
USD
2.1058 BYN 2.105 BYN 2.11 BYN
RUB
3.1947 BYN 3.188 BYN 3.2 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Беларусь предлагает свое участие в инфраструктурных проектах в Азербайджане
Все видео

Фотоновости

Коласовский театр покажет премьеру спектакля "Сымон-музыка"
Все фото

Инфографика

Детское "Евровидение-2018" Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет 25 ноября в Минске. В нем примут участие представители рекордного количества стран - 20.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Беларусь и Азербайджан совместно выходят на рынки третьих стран
Азербайджан намерен открыть торговые дома в областных центрах Беларуси
Беларусь предлагает свое участие в инфраструктурных проектах в Азербайджане
Политика
Ильхам Алиев Беларусь и Азербайджан поддерживают друг друга на международной арене - Алиев
Мясникович: Беларусь настроена вести полноценную европейскую политику
Беларусь готовится поставить в Азербайджан новую партию военной техники
Экономика
Фото с сайта индустриального парка "Великий камень" Пробный запуск производства двигателей состоялся в "Великом камне"
Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-октябре увеличились на 4,1%
РЖД продлевает скидку на перевозку нефтепродуктов из Беларуси в порты России
Происшествия
Место происшествия. Фото из архива Пытавшийся ограбить банк в Могилеве приговорен к 15 годам лишения свободы
Замгендиректора Рогачевского МКК за взятки приговорен к 6 годам колонии
Иностранец задержан в Минске по подозрению в мошенничестве на сумму более $40 тыс.
Общество
Сахиль Бабаев и Ирина Костевич Беларусь и Азербайджан договорились сотрудничать в сфере труда и соцзащиты
Национальный аэропорт Минск определил самые пунктуальные авиакомпании октября
В Беларуси планируется закрыть мини-полигоны для ТКО в ближайшие два-три года
Спорт
Во время матча. Фото из группы болельщиков ХК "Амур" в ВК Хоккеисты "Динамо-Минск" стартовали с победы над "Амуром" в выездной серии КХЛ
Прощание с тренером Владимиром Журавлем состоится 20 ноября в КЗ "Минск"
Пресс-конференция о подготовке к чемпионату Европы по фигурному катанию пройдет в БЕЛТА 21 ноября
Технологии
Фото telegraph.co YouTube начал бесплатно показывать популярные фильмы
Ученые воссоздали черную дыру в 3D
Юрий Дудь и Настя Ивлеева получили премию в области веб-индустрии
Культура
Определен порядок выступлений участников детского "Евровидения"
ФОТОФАКТ: Коласовский театр покажет премьеру спектакля "Сымон-музыка"
Даниэль Ястремский: поддержка зрителей поможет мне выступить блестяще
В мире
Фото АР Страны ЕС поддержали проект соглашения по Brexit
Россия завершила строительство морской части "Турецкого потока"
В Испании сильные ливни, в Валенсии и Аликанте введен красный уровень опасности
Калейдоскоп
Фото из Twitter-аккаунта The Sunday Times Magazine Принц Чарльз появился на обложке журнала вместе с шестимесячным внуком
Португальские астрономы обнаружили "второе Солнце"
Максим Галкин удивил семейным видео
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Александр Барауля,
Юлия Комлева,
Александр Веденин,
Денис Крупец 21 ноября, 14:00 Подготовка к проведению в Минске чемпионата Европы по фигурному катанию на коньках - 2019 Пресс-конференция Владимир Гракун 20 ноября, 14:30 О развитии производства органической продукции в Беларуси Пресс-конференция Борис Васильев,
Светлана Демешко 14 ноября "Карта гостя" как эффективный инструмент развития внутреннего и въездного туризма. Новые возможности и форматы Пресс-конференция Андрей Лобович,
Валерий Голубовский 13 ноября Подготовка кадров для современного рынка труда. Совершенствование Национальной системы квалификаций Пресс-конференция Анатолий Котов,
Надежда Анисовец,
Максим Кошкалда 6 ноября Европейские игры – 2019: подготовка спортивной инфраструктуры, билетные программы, работа с волонтерами
Газета 7 дней
Ньюборн. Про малышей и фотографов
Царская рыба
Аквакультура экономит валюту
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил ОРДА. Мы должны быть вместе
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука – аграриям в помощь
Не расстались с комсомолом…
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия