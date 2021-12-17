Около Br68 тыс. было собрано в Могилеве во время телемарафона "Согреем детские сердца"

17 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Около Br68 тыс. было собрано во время благотворительного телемарафона "Согреем детские сердца", который проходил сегодня в эфире телеканала "Беларусь 4 Могилев". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала директор Могилевского областного отделения Белорусского детского фонда Ирина Фисюк.

"Благодаря телемарафону, который в этом году проходил в седьмой раз, мы собрали около Br68 тыс. Эта цифра больше, чем в прошлом году. Тогда мы смогли собрать более Br62 тыс. Все больше людей подключается к нашей благотворительной акции. Это говорит о том, что в нашем регионе живут неравнодушные люди, которые не могут пройти мимо детей, которые нуждаются во внимании и поддержке", - отметила Ирина Фисюк.

Телемарафон проходил в прямом эфире областного телеканала в течение шести часов. В это время гостями студии стали порядка 50 человек: представители организаций и предприятий, общественных объединений, бизнеса и жители региона.

"Все денежные средства, которые были получены во время телемарафона, будут направлены на то, чтобы удовлетворить все заявки: это и закупка медицинского и реабилитационного оборудования, обустройство уличных игровых площадок в специализированных учреждениях для детей с особенностями физического развития. Кроме этого, деньги будут направлены и на адресную помощь", - отметила Ирина Фисюк.

Организаторами телемарафона выступили Могилевское областное отделение Белорусского детского фонда, телерадиокомпания "Могилев" при поддержке областного исполнительного комитета.-0-