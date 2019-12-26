Около полусотни объектов выставят в январе на торги в Витебской области

26 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Около полусотни объектов предложит инвесторам "Витебскоблимущество" на торгах в январе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете.

Первый аукцион намечен на 9 января. На продажу выставят три объекта в Оршанском районе: здание насосной станции в агрогородке Крапивино и две котельные в деревнях Стайки и Яковлевичи. За одну базовую величину будут предложены 12 объектов. В их числе лагерь "Витязь", сельский клуб и библиотека в Сенненском районе, здания бывшего детского сада в Лепельском районе, школ в Оршанском и Поставском районах, сельского клуба в Толочинском районе, бывшая контора в деревне Сиротино Шумилинского района. Многие из предлагаемых лотов могут быть интересны в целях использования под объекты туристической сферы, предприятия малого и среднего бизнеса.

До конца текущего года комитетом намечены еще два аукциона, самый массовый из которых - на 31 декабря. Единовременная распродажа недвижимости будет включать 16 лотов, среди них здание питомника для собак в Витебске, комплекс сооружений экологического центра в Полоцке, домик лесничества в Городокском районе, бани в Новополоцке и более 20 строений бывшего оздоровительного лагеря "Березка" .

Всего в этом году на аукционах, проведенных комитетом "Витебскоблимущество", продано более 100 неиспользуемых объектов, находящихся в государственной собственности, на сумму свыше Br3,8 млн. Половина объектов была реализована на аукционах с установлением цены продажи в размере одной базовой величины.-0-