Орден Матери вручили 34 жительницам Гомельской области

14 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Орден Матери вручили сегодня 34 жительницам Гомельской области. Наилучшие пожелания женщинам региона звучали на торжественном приеме, посвященном Дню матери, в Гомеле в общественно-культурном центре, передает корреспондент БЕЛТА.

С праздником и заслуженной наградой матерей поздравили председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, помощник Президента - инспектор по Гомельской области Николай Рогащук и председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич.

"Вот уже 25 лет в нашей стране с особой нежностью отмечается День матери. Очевидно, что вместить в рамки одного дня все многочисленные мероприятия во славу матери, которые проводят учреждения образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, общественные организации, практически невозможно. Потому в последние годы, к большой радости всех, проводится белорусская Неделя матери", - сказал Геннадий Соловей.

По словам Николая Рогащука, День матери стал одним из самых значимых и любимых праздников белорусов. "От колыбели до седин материнская любовь согревает и поддерживает нас, остается главным нравственным ориентиром на всем жизненном пути", - подчеркнул он. Помощник Президента поблагодарил матерей за то, что они хранят семейные и духовные ценности народа, учат детей трудолюбию, уважению к старшим, заботе о родном крае и своей стране.

"Убежден: личное внимание главы государства к вопросам поддержки материнства и детства было, есть и будет залогом дальнейших позитивных изменений в этой важнейшей сфере. Сегодня мы стремимся сделать все, чтобы помочь в воспитании молодого поколения. Строим школы, детские сады, спортивные площадки, модернизируем систему здравоохранения. От решения этих задач во многом зависит поступательное развитие и процветание нашего региона и всей страны", - сказал Николай Рогащук.

Он обратил внимание, что сейчас все больше семейных пар решаются на рождение второго, третьего и более детей. "Ежегодно только в Гомельской области количество многодетных семей увеличивается в среднем на 5%", - добавил он.

Например, пятерых детей воспитывает гомельчанка Наталья Седельник. В светлый праздник с самого утра она получила не только трогательные признания в любви, но и подарки. "Обычно это открытки от младших, цветы от старших и общая помощь в домашних делах", - рассказала многодетная мама. Она поддерживает ребят во всех начинаниях, стремится раскрыть их творческие, спортивные способности и потенциал. "Очень важно, чтобы дети постоянно чувствовали любовь, заботу, знали, что семья - это их опора", - считает жительница областного центра, которой сегодня вручили орден Матери.

Награду получила в праздничный день и мать пятерых детей Елена Ромашкина из Кравцовки Гомельского района. Правда, добро, справедливость, сохранение моральных ценностей - те постулаты, на которых основывается воспитание в семье. "Материнство для меня - это все, это смысл жизни", - призналась женщина.-0-