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03 февраля 2021, 12:50

Организацию литературных форумов в Гомельской области обсудили на приеме граждан у Соловья

Фото из архива
Фото из архива
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3 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Земельные и жилищные вопросы, социальные инициативы озвучили сегодня жители Гомельского региона на личном приеме, который провел председатель облисполкома Геннадий Соловей. Речь шла и об организации литературных форумов в области в этом году, передает корреспондент БЕЛТА.

Поставить точку в земельном споре хочет жительница поселка Забияка Гомельского района. В 2015 году она решила приватизировать свой участок - 25 соток. Была определена граница. Комиссия сделала все замеры. В итоговом же документе оказалось 19,92 сотки. По ее словам, со стороны владельцев смежного участка есть нарушения. Губернатор отметил, что ситуацию рассмотрят с выездом на место.

Сельчанка из Буда-Кошелевского района попросила помочь с жилищным вопросом ее внуку. Он работает в "Белоруснефть-Особино". Молодая семья воспитывает двоих детей. "Подошла очередь строить жилье в Костюковке. 90% кредитует банк, оставшиеся Br14 тыс. внук хотел взять на предприятии. Написал заявление, в котором просил удерживать для погашения этой суммы 80% зарплаты. Однако вопрос не решился", - рассказала пенсионерка.

Как прозвучало в пояснении, ситуацию рассматривали на предприятии, подобные аспекты регламентируются коллективным договором. Однако возникли вопросы: сколько средств останется семье на жизнь и как работник будет выплачивать кредит банка и погашать сумму на предприятии.

"Мы заинтересованы в том, чтобы люди оставались на предприятиях, тем более это село. Нужно сделать четкие расчеты, подумать по этому вопросу более детально. Молодых необходимо поддерживать", - сказал Геннадий Соловей.

Гомельчанка поделилась на приеме инициативами о создании институтов представителей уязвимых групп: детей, пожилых, людей с инвалидностью и др. "Нужна структура с общественным участием, чтобы подходить к решению проблем этих групп людей комплексно", - убеждена заявительница. Озвученные предложения изучат.

Прозвучали на приеме и вопросы о восстановлении асфальтного покрытия на участках дороги между Грабовкой и Маковьем Гомельского района, строительстве детской поликлиники в Новобелицком районе Гомеля и другие. Обращения взяли на контроль.

Председатель областного отделения Союза писателей Беларуси Владимир Гаврилович на приеме поблагодарил губернатора за поддержку проводимых в регионе литературных фестивалей. Он рассказал, как будут совершенствоваться в этом году литературные форумы. Так, новый виток в развитии получит областной фестиваль литературы "На земле Кирилла Туровского". Нынешний год в регионе объявлен Годом классической литературы и чтения. "Писатели области будут обращать особое внимание читателей на творческое наследие народных писателей Беларуси Ивана Шамякина и Ивана Мележа, 100-летие со дня рождения которых отмечается в этом году. Ведь без классической литературы, без чтения невозможно воспитать настоящего гражданина", - считает Владимир Гаврилович. Юбилею классиков будет посвящен и фестиваль "#ЧитайГомель", запланированный на май.

"Славянские литературные дожинки" станут научным форумом. В этом году он будет посвящен 80-летию начала Великой Отечественной войны. Писатели стран СНГ готовят доклады, основной темой которых станет сохранение исторической памяти. Новый формат приобретут и другие литературные мероприятия.-0-

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