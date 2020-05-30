Остановочные пункты нового формата могут появиться в Минске

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городские власти столицы работают над проектом, согласно которому в Минске могут появиться остановочные пункты нового формата в едином стиле. Об этом сообщил во время прямой телефонной линии заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основная наша цель - разработать единый проект для остановок города, чтобы они не были заполнены лишней информацией и рекламой и в то же время были удобными для пассажиров. Сейчас занимаемся этим вопросом, а в скором времени будем готовы представить конкретные решения остановок", - сказал Александр Дорохович.

По словам зампреда Мингорисполкома, городские власти готовы поддержать и инициативу со стороны частных компаний по модернизации остановочных пунктов. Пример тому - остановка у ГУМа, которая является собственностью одного из предпринимателей. Он обратился в мэрию с предложением внедрить усовершенствованный проект умной остановки (схожей по концепции с новым остановочным пунктом на Немиге) для того, чтобы его смогли оценить городские власти и жители столицы и распространить в дальнейшем при работе в этом направлении. На следующей неделе на остановочном пункте у ГУМа планируют завершить наладку оборудования и презентовать все возможности.

Всего во время прямой телефонной линии было принято 26 обращений от жителей столицы. Большая часть вопросов касалась темы капремонта жилья и благоустройства территорий. Минчане интересовались сроками окончания ремонта в доме по ул.Калиновского, высказывались за временное прекращение каких-либо работ в доме по ул.Любимова на период пандемии. Один из дозвонившихся попросил понизить бордюр у жилого дома по ул.Одинцова, который препятствует безопасному спуску с пандуса. Не остались без внимания и вопросы стоянки. Проживающий по ул.Шаранговича высказался за введение запретов на курение на детских площадках и на стоянку автомобилей у подъездов многоэтажек.-0-

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