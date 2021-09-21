Отопление включают в школах, детсадах и медучреждениях Гродно

21 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно до конца дня отопление будет включено во всех школах, детских садах и учреждениях здравоохранения. Об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель директора - главный инженер Гродненских тепловых сетей РУП "Гродноэнерго" Борис Митриченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Решение о начале отопительного сезона в регионе было принято 20 сентября. В Гродно в режиме протапливания включают отопление в детских садах, школах и объектах здравоохранения.

"Незамедлительно приступили к реализации этого решения. К концу 20 сентября подключили около 50% социальной сферы. Подключение идет абсолютно в штатном режиме. Сегодня эта работа будет закончена в полном объеме", - отметил Борис Митриченко.

В межсезонье в Гродно провели более 70 мероприятий, связанных с подготовкой оборудования, тепловых сетей, зданий и сооружений к отопительному периоду. Все они завершены в запланированные сроки.-0-