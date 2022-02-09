Памятку с алгоритмом действий при ОРИ создали в Гродненской области

9 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области создали памятку с алгоритмом действий при симптомах ОРИ и контактными телефонами регистратур и колл-центров. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда.

В Гродненской области отмечается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и коронавирусом. Изменилась возрастная структура заболевших: большинство из них - взрослые люди.

Для понимания правильного алгоритма действий в случае появления симптомов острой респираторной инфекции в регионе разработали специальную памятку. На одной из ее сторон указано, как действовать и куда обращаться при тех или иных симптомах, на второй - размещены телефоны регистратур и колл-центров, куда можно обратиться за помощью. В частности, для памятки в Гродно это контакты городских поликлиник и амбулаторий.

"Очень важно, чтобы человек не пугался в случае появлениям симптомов, а четко знал, что делать, куда обращаться за помощью", - рассказала Людмила Кеда.

Памятку разместят в людных местах, будут ее распространять и через почтовые ящики. В электронном виде с ней можно ознакомиться на сайтах учреждений здравоохранения области.

Основная нагрузка в нынешнюю волну заболеваемости приходится на амбулаторно-поликлиническое звено. Поликлиники и амбулатории в Гродненской области работают без выходных. К слову, для снижения нагрузки на эти учреждения активно используются возможности здравпунктов, особенно тех, что расположены на крупных предприятиях. Работнику нет нужды идти в поликлинику, больничный может выписать и врач в здравпункте.-0-