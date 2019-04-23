Парк семейных деревьев заложат в Витебске

23 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Парк семейных деревьев заложат сегодня в парке 1000-летия в Витебске, сообщила корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Витебского городского комитета БРСМ Татьяна Красакова.

Важное событие объединит более 50 семей областного центра, откликнувшихся на приглашения, размещенные в соцсетях и местной прессе. В их числе пары, только недавно зарегистрировавшие свой союз, отметившие 5-летний и 20-летний юбилеи, семьи, которые решили внести в летопись совместно прожитых дней еще одну памятную дату. Многие родители придут с детьми. Вместе они посадят дубы - как символ долголетия, силы и плодородия. Участниками мероприятия станут и представители местных органов власти, городской и областной организации БРСМ.

В дальнейшем парк семейных деревьев будет пополняться. Посадить дерево по случаю юбилейной даты, рождения ребенка или регистрации брака может любая пара. Для этого достаточно обратиться в городской "Зеленхоз", отметила Татьяна Красакова.

Инициатива республиканского проекта "Парк семейных деревьев" принадлежит Белорусскому республиканскому союзу молодежи. Он реализуется территориальными комитетами БРСМ при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, областных и Минского городского исполнительных комитетов.-0-