Пить воду из крана в пострадавших районах столицы по-прежнему не рекомендуют

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минска взяли пробы питьевой воды на районных насосных станциях и 53 социальных объектах Заводского, Ленинского и Октябрьского районов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Минского городского исполнительного комитета.

Согласно результатам исследований, на нескольких объектах вода не соответствовала нормам по показателю "мутность" и содержанию железа. В питьевых целях медики рекомендуют использовать бутилированную либо привозную воду.

Контроль качества питьевой воды, подаваемой жителям пострадавших районов столицы, продолжается.-0-