План мероприятий по профилактике коронавируса утвержден в Гродно

1 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно решением горисполкома утвержден план мероприятий по профилактике и снижению распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных коронавирусом, сообщили БЕЛТА в Гродненском горисполкоме.

Основные положения плана предусматривают, в частности, персональную ответственность руководителей предприятий и организаций по недопущению к работе сотрудников с признаками респираторных инфекций, а также работников, прибывших из-за рубежа до истечения их срока самоизоляции. В организациях всех форм собственности не менее одного раза в сутки нужно проводить влажную уборку с использованием дезсредств и максимально часто проветривать помещения. Кроме того, необходимо обеспечить общедоступные места дозаторами с антисептиками, жидким мылом, а при необходимости средствами индивидуальной защиты.

"Рекомендовано максимально ограничить количество работников в смену, а также разграничить потоки при двухсменном режиме работы. Запрещается посещение посторонними лицами производственных и бытовых помещений", - отметили в Гродненском горисполкоме.

Службам ЖКХ рекомендовано чаще проводить уборку помещений общего пользования в многоквартирных домах с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Будет продолжена дезинфицирующая обработка салонов общественного транспорта и помещений вокзалов. Масками, перчатками, антисептиками должны быть обеспечены водители.

Наличие медицинских масок, одноразовых перчаток теперь обязательно для работников торговли. В торговых объектах рекомендуется соблюдение социальной дистанции не менее одного метра. В объектах общепита столы просят размещать на расстоянии не менее 1,5 м.

В городе отменяются выставки, презентации, ярмарки и другие мероприятия в закрытых помещениях. Ограничиваются спортивные, культурные, зрелищные и иные мероприятия. Приостановлена деятельность дискотек, ограничена работа спортивных и фитнес-залов, читальных залов, библиотек. Запрещено курение кальяна в объектах общественного питания.

"Родители вправе самостоятельно решать вопрос посещения детьми дошкольного учреждения и школы. В детском саду за ребенком сохраняется место и не взимается плата за посещение", - рассказали в Гродненском горисполкоме. Ограничивается участие детей в массовых мероприятиях, экскурсионных поездках.

Для учреждений высшего, среднего специального и профессионально-технического образования рекомендовано скорректировать лекции и использовать другие формы занятий. Посещать студенческие общежития посторонним запрещено.

Религиозным организациям рекомендовано сократить массовые богослужения.

"Меры будут действовать до изменения эпидемиологической обстановки", - добавили в Гродненском горисполкоме.-0-