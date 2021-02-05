Площадки под контейнеры для просроченных лекарств выделены в 20 поликлиниках Минска

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске определены 20 поликлиник, где выделены места для сбора просроченных лекарственных препаратов. Об этом сообщил сегодня первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Павел Удот на заседании рабочей группы по благоустройству и содержанию территории Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович отметил, что депутаты горсовета вышли с инициативой организации сбора лекарственных отходов от населения. Но пока для этого нет единого регламента.

"Работа по сбору просроченных лекарств ведется уже почти два года в 40-й городской поликлинике. Там выделена площадка, а некоммерческая организация "Центр экологических решений" по проекту международной технической помощи установила и обслуживает контейнер. Его внешний вид согласован, - сказал Павел Удот. - Сейчас определены 20 поликлиник города, где выделены места для контейнеров".

Он добавил, что в городских аптеках в год собирается совсем небольшое количество таких отходов, поэтому их вывозом учреждения занимаются самостоятельно.

Заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Григорий Гетюк добавил, что лекарственные отходы являются неопасными либо относятся к третьему или четвертому классу опасности в зависимости от вида отходов. Их захоронение возможно только на полигонах ТКО. Исключение составляют лекарства для химиотерапии, применяемые при лечении онкологических заболеваний.

/Будет дополнено/.-0-