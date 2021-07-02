Почтальонов Минска мотивируют для работы с населением по теме ремонта почтовых ящиков

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичных почтальонов будут стимулировать для проведения агитации среди населения на ремонт почтовых ящиков. Об этом сообщила начальник производства "Минская почта" Людмила Шиманская сегодня на заседании рабочей группы по содержанию и благоустройству территории Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

С работниками почтовых отделений уже проведена разъяснительная работа. "Со следующей недели почтальоны пойдут по жильцам, чтобы предлагать заключать договоры. Оплата - после выполнения ремонта. Ранее работы проводились только после предоплаты", - сказала Людмила Шиманская.

Ранее по жилым домам столицы было распространено около 140 тыс. информационных листовок, в которых минчане могли узнать об условиях оказания услуги и стоимости. Ремонт почтового ящика, по словам начальника производства, обойдется в Br10, причем из них Br5 будет выплачено как раз почтальону, который уговорит человека на ремонт, примет от него заявку, а впоследствии - оплату.

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович отметил, что такой подход должен способствовать более активной замене почтовых ящиков. Но там, где нет смысла в ремонте, лучше предлагать полную замену, добавил он.

Заявки на ремонт также принимаются во всех отделениях почтовой связи. Оформить их можно и через колл-центр почты по номеру 154, через службу 115.бел.

Созданы бригады в количестве 25 человек, которые ежедневно выезжают по заявкам для выполнения ремонта почтовых ящиков. Продолжается процедура закупки материалов для этих работ.-0-