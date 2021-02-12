12 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Почти Br250 млн поступили в бюджет Бобруйска в 2020 году, сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

"За 2020 год в консолидированный бюджет Бобруйска поступило Br248,9 млн. Доходы бюджета по сравнению с 2019 годом увеличились на 7,2%, или Br16,7 млн в фактическом исчислении, - отметили в пресс-центре. - Удельный вес платежей организаций в общей сумме поступлений за 2020 год составил более Br225 млн, или 90,4%. Индивидуальные предприниматели уплатили в бюджет Br12,2 млн. (4,9%), поступления от физических лиц составили Br11,6 млн (4,7%)".

Основными бюджетообразующими источниками стали подоходный налог с физических лиц - 38,1%, НДС - 18,1%, акцизы - 10,7%, налог на недвижимость - 5,5%, налог при упрощенной системе налогообложения - 4,7%, налог на прибыль - 4,2%, земельный налог - 3%. "Всего по состоянию на 1 января 2021 года на учете в инспекции МНС по Бобруйску состояли более 54 тыс. плательщиков налогов (сборов, пошлин): почти 2,5 тыс. организаций, около 5,5 тыс. индивидуальных предпринимателей и более 46 тыс. физических лиц", - отметили специалисты.

В первую десятку плательщиков, которые внесли наибольший вклад в бюджет, вошли ЗАО "Бобруйский бровар", СООО "Оазис Груп", ОАО "БЗТДиА", ОАО "Бобруйский завод биотехнологий", филиал "Бобруйскводоканал" УПКП ВКХ "Могилевоблводоканал", ОАО "Красный пищевик", филиал "Бобруйский торговый центр "Корона", ОАО "Бобруйский завод КПД", филиал ООО "Евроторг" в Бобруйске, ОАО "Славянка". "Удельный вес поступивших от них платежей составил 35,1% в общих поступлениях в бюджет", - сообщили в налоговой.-0-