Поисковая вахта началась в Быховском районе

16 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Быховском районе у Лудчицкой высоты началась поисковая вахта. Останки солдат Красной армии ищут поисковики историко-патриотического клуба "Виккру" совместно с представителями 52-го поискового батальона. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил историк и руководитель клуба "Виккру" Николай Борисенко.

"Сейчас идут работы неподалеку от Лудчицкой высоты. Вчера в четырех местах мы обнаружили останки 6 бойцов Красной армии. Некоторые из них лежали в 30 см от поверхности, - рассказал Николай Борисенко. - Предварительно, эти солдаты погибли в феврале 1944 года. Тогда здесь шли самые ожесточенные бои".

В прошлом году поисковики Могилевской области работали в этих местах. Тогда они смогли установить имена двух бойцов - в земле обнаружили их награды.

Сегодня поисковики переместились в деревню Прибережье Быховского района. Как отметил Николай Борисенко, бои здесь шли в 1941 году. "В окружение попала 148-я стрелковая дивизия из Саратовской области. Погибло много бойцов, некоторые так и остались тут, - подчеркнул историк. - Сейчас здесь все заросло кустарником, пробираться сложно, но мы будем продолжать работы".

Ежедневно в поисковых работах принимают участие около 30 человек - поисковики клуба "Виккру". "Активно приглашаем школьников. На открытие вахты приезжали ребята из быховских школ, приходили учащиеся Лудчицкого детского сада - средней школы. И мы видим, что школьникам интересна история своего края, своей земли. Им нравится принимать участие в поисковых работах - так есть возможность самому прикоснуться к тому, о чем рассказывают учителя на уроках истории", - отметил Николай Борисенко.

Поисковая вахта в Быховском районе продлится до 18 июня.-0-