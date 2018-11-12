Полоцкий путепровод в Витебске закроют для движения 15 ноября

12 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Путепровод Полоцкий в Витебске закроют для движения транспорта и пешеходов в 10.00 15 ноября, сообщил журналистам заместитель председателя Витебского горисполкома Сергей Соглаев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Путепровод Полоцкий закроют 15 ноября в 10.00. Приносим свои извинения за неудобства и просим проявить понимание и терпение на время строительных работ. В последующем вся необходимая информация будет размещаться на сайте горисполкома", - сказал Сергей Соглаев.

После закрытия Полоцкого путепровода транспорт пустят по двум основным объездным маршрутам: через мост Металлистов поедут автобусы большой вместимости, по ул. Мичурина и 11-я Городокская - автобусы малой вместимости и маршрутки. Выделено еще несколько объездных направлений: ул. Титова - ул. 14-я Полоцкая - ул. К. Маркса; ул. Титова - ул. 14-я Полоцкая - ул. 1-я Пролетарская - ул. М. Горького - Ул. Зеленогурская; ул. Титова - пос. Кировский - Юго-Западный объезд - Бешенковичское шоссе; ул. Титова - пос. Кировский - д. Гришаны - ул. 39-й Армии - ул. М. Горького; ул. Ленинградская - Лужесно - Руба - ул. Гагарина.

С учетом предстоящей интенсивной эксплуатации мост Металлистов отремонтирован. В настоящее время ГАИ занимается организацией дорожного движения, в том числе регулировкой светофоров, установкой дорожных знаков и схем движения транспорта перед закрытием путепровода Полоцкий.

На месте нынешнего путепровода возведут новый. Планируется, что срок реализации проекта составит 49 месяцев.

Полоцкий путепровод - центральная транзитная артерия, которая соединяет магистральную ул. Космонавтов и ул. Титова и Ленинградская. Они обеспечивают как внутренние, так и внешние связи дорожной сети Витебска в направлении Полоцка, Городка и Санкт-Петербурга. -0-