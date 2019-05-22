Последний звонок прозвенит 29 мая для 26 тыс. выпускников Минска

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последний звонок прозвенит 29 мая для более чем 26 тыс. учащихся 9-х и 11-х классов столичных учреждений образования. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Марина Илющеня, передает корреспондент БЕЛТА.

"На уровне базовой школы завершат обучение более 15 тыс. выпускников, на уровне средней школы - 9 тыс. ребят", - проинформировала Марина Илющеня.

Начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Анна Рысевец отметила, что последний звонок для минских школьников прозвенит 29 мая - в этот день с 10 утра во всех учреждениях образования начнутся торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года, а во второй половине дня для выпускников будут организованы концертные и развлекательные программы. По согласованию с родительскими комитетами отдельные группы ребят отправятся на экскурсии и в путешествия.

30 мая республиканский последний звонок пройдет в Орше, в мероприятии примут участие и выпускники столицы.

Экзамены будут проведены в период с 1 по 8 июня.

Торжественные мероприятия по вручению аттестатов на базе учреждений образования пройдут 8 июня с 20.00 на базе учреждений образования. В исключительных случаях с учетом ограниченных возможностей школ по согласованию с администрацией района и комитетами по образованию выпускные разрешат проводить и в других социокультурных центрах.-0-