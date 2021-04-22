Пострадавший возле здания на ул.Советской в Минске находится в состоянии средней степени тяжести

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние пострадавшего возле здания на ул.Советской в Минске оценивается как средней степени тяжести, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Состояние пациента, который в январе совершил самоподжог на пл.Независимости, средней степени тяжести. Он находится в Республиканском ожоговом центре в БСМП. Хирургическое лечение уже проведено в полном объеме", - отметили в пресс-службе. Сейчас в соответствии с протоколами лечения пациент проходит курс реабилитации.

В Минздраве напомнили, что при первичном осмотре у пациента были диагностированы ожоги различной степени тяжести - до 72%.

По данным следствия, днем 22 января 35-летний мужчина напротив здания, расположенного на ул.Советской, облил себя неустановленной жидкостью и затем поджег. Охваченного пламенем мужчину потушили.-0-