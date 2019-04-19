Практика молодого помощника руководителя поможет выявить перспективных управленцев - Завалей

19 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Для выявления перспективных управленцев в Гомельской области планируют внедрить практику молодого помощника руководителя. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил первый секретарь Гомельского областного комитета БРСМ Игорь Завалей, комментируя ежегодное Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Президент в Послании сделал акцент на том, что в систему управления государством необходимо активнее вовлекать молодежь. По словам Игоря Завалея, областной комитет БРСМ постоянно ищет новые формы работы для развития лидерских и управленческих качеств юношей и девушек. Например, в резерв на руководящие должности в регионе включены более 200 молодых людей. "Мы планируем, что уже в нынешнем году ребята на последних курсах вузов на общественных началах смогут стать в зависимости от профиля получаемой профессии помощниками руководителей различных структур, организаций, предприятий", - пояснил собеседник. Он убежден, что такая практика даст возможность выпускникам прочувствовать ответственность, возложенную на того или иного руководителя, в реальности увидеть определенные нюансы работы управленцев, с другой стороны, станет своеобразным стимулом, мотиватором молодежи для саморазвития.

Игорь Завалей отметил, что в регионе сформирован перспективный кадровый резерв. В его составе - около 200 молодых людей. В течение года они проходят обучение в горрайисполкомах, на различных семинарах, заседаниях, выездных мероприятиях. "Молодежь в свои 20 с лишним лет изучает, как работает исполнительная и законодательная власть. Такой опыт очень ценный", - считает собеседник.

Кроме того, для выявления активных молодых людей, развития их лидерских качеств при областном комитете БРСМ созданы в этом году четыре совета: работающей, сельской, студенческой, школьной молодежи.

"Потенциальному управленцу необходимо обладать целым набором качеств: это активная гражданская позиция, целеустремленность, ответственность, способность трудиться с полной отдачей. А их мысли и идеи, как подчеркнул Президент, должны быть созвучны с целями и задачами развития страны. Именно таких людей, способных пополнить ряды руководящего состава, мы и стараемся готовить", - сказал первый секретарь.-0-